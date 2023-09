Maria Paula retorna à TV em grande estilo com o programa A-MEI no canal empreender

A apresentadora Maria Paula Fidalgo volta à televisão após uma década com o programa A-MEI, que estreia no Canal Empreender

Maria Paula Fidalgo, uma das personalidades mais queridas da televisão brasileira, está prestes a fazer um retorno emocionante à TV após uma pausa de dez anos. A partir da próxima segunda-feira, dia 18 de setembro, os telespectadores terão o prazer de vê-la no comando do programa A-MEI, que será transmitido ao vivo no Canal Empreender. Esta nova atração promete ser um marco no mundo do empreendedorismo e da televisão.

Maria Paula traz de volta seu carisma à TV com o programa A-MEI, focado em soluções criativas e histórias inspiradoras no mundo do empreendedorismo

Com um formato de revista eletrônica, o programa A-MEI será exibido de segunda a sexta-feira, às 20h30, e buscará inspirar e informar aqueles que desejam se aventurar no mundo do empreendedorismo. Maria Paula expressou seu entusiasmo com essa oportunidade única de explorar um novo universo, destacando a relevância do nome escolhido para o programa, que reflete sua abordagem descontraída, mas comprometida em encontrar soluções e empoderar as pessoas.

O aguardado retorno de Maria Paula à TV acontece com a estreia do A-MEI

Celso Tavares, diretor executivo do Canal Empreender, ressaltou a importância da aposta no programa A-MEI, que não apenas marca o retorno de Maria Paula à tela, mas também se compromete a retratar a diversidade no mundo do empreendedorismo, apresentando diferentes perspectivas e histórias inspiradoras.

Na edição de estreia, Maria Paula receberá a empreendedora Nina Silva, co-fundadora do Movimento Black Money & D’Black Bank, uma executiva em tecnologia com mais de 20 anos de experiência e especialista em gestão de negócios e transformação digital. O bate-papo abordará tópicos como o panorama atual do mercado de trabalho e a contribuição do empreendedorismo para a inclusão social e econômica da população negra.

O programa A-MEI será transmitido ao vivo, o que tem empolgado ainda mais Maria Paula, que se declarou apaixonada por trabalhar em estúdio e está ansiosa para a estreia na segunda-feira. Além de sua carreira na televisão, Maria Paula é uma artivista comprometida com causas sociais, tendo sido nomeada Embaixadora da Paz e envolvida em várias iniciativas em prol das mulheres e da sociedade.

Os telespectadores interessados em assistir ao programa A-MEI podem sintonizar o Canal Empreender, que está disponível para assinantes da Vivo (canal 605), SKY (canal 568), Claro (canal 562), além de serviços de streaming como Vivo Play, UOL Play, Oi Play e Samsung Plus. Não perca a oportunidade de testemunhar o retorno triunfante de Maria Paula à televisão e explorar o mundo do empreendedorismo de forma inspiradora.