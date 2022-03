Maria Fernanda Cândido está no elenco da sequência de ‘Animais Fantásticos’ e relata reação dos filhos ao saberem das gravações

Este é um dos filmes mais aguardados de 2022, criando muitas expectativas, inclusive, nos filhos da atriz

Atriz brasileira com carreira renomada dentro e fora do país, Maria Fernanda Cândido vive uma grande fase no cinema e no streaming internacional, com diversos projetos em andamento, que incluem viagens frequentes entre Brasil e Europa.

Em abril, ela estará nas telonas com o longa “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”, em que interpreta a bruxa Vicência Santos

Em abril, ela estará nas telonas com o longa “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”, em que interpreta a bruxa Vicência Santos. Este é um dos filmes mais aguardados de 2022, criando muitas expectativas, inclusive, nos filhos da atriz, que também são fãs do universo Harry Potter e ficaram muito felizes ao saber sobre as gravações.

Divulgação/Reprodução Warner Bros.

“Foi a primeira vez que meus filhos se despediram de mim alegres. Eu também não imaginava! Quando fiz o teste, ainda não sabia ao certo como seria o roteiro e o papel, foi uma grande alegria! Os filmes já faziam parte da nossa família, da nossa história, e a Vicência é muito potente, representa os bruxos do mundo latino, fala um pouco com todos nós”, antecipa.

Leia a entrevista completa de Maria Fernanda Cândido para a 29HORAS clicando NESTE LINK.