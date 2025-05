Maria Angela de Jesus é a primeira mulher a presidir a Fundação Padre Anchieta, que administra a TV Cultura

A jornalista Maria Angela de Jesus é a nova diretora-presidente da Fundação Padre Anchieta, que administra as Rádios e TV Cultura. Com 37 votos, ela foi eleita na manhã desta quarta-feira (14/5), pelo Conselho Curador da Fundação. Em quase 60 anos da FPA, esta é a primeira vez que uma mulher é eleita como presidente da instituição.

Neca Setubal_Foto Nadja Kouchi



Estiveram presentes na reunião 42 dos 47 conselheiros. Maria Angela foi candidata única à vaga e precisava, para se eleger, obter o apoio da maioria do Conselho, tendo, portanto, no mínimo, 24 votos. A nova presidente assume o cargo em 13 de junho para um mandato de três anos.

Maria Alice Setubal (Neca Setubal) foi eleita presidente do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta. A socióloga será a segunda mulher a ocupar o posto, já preenchido pela advogada e professora Esther de Figueiredo Ferraz, entre 1971 e 1973.



Ainda nesta reunião, Augusto Rodrigues foi eleito vice-presidente do Conselho e Lígia Cortez foi reeleita como secretária da mesa do Conselho Curador. Houve ainda a posse de cinco novos conselheiros – Drauzio Varella, Luciana Temer, Miguel Reale Júnior, Octavio de Barros e Rosane da Silva Borges.

Novas presidentes

Primeira mulher a ser eleita como presidente da Fundação Padre Anchieta, Maria Angela de Jesus tem mais de 25 anos de experiência no audiovisual, com passagens pela HBO, Netflix e Paramount. Jornalista de formação, migrou para o audiovisual nos anos 1990. Atuou como executiva de produção, desenvolvimento de conteúdo e liderança estratégica, responsável por projetos indicados ao Emmy Internacional e por produções de grande impacto para o mercado brasileiro e latino-americano. Atualmente, atua como produtora associada da Conspiração Filmes. No cargo de presidente da Fundação Padre Anchieta, Maria Angela irá suceder José Roberto Maluf, que está à frente da instituição há dois mandatos, que teve início em 2019 e se encerra em 12 de junho de 2025.



Neca Setubal, que assume como nova presidente do Conselho Curador da FPA no dia 13 de junho, após o mandato de Fábio Magalhães, conselheiro vitalício, é socióloga, doutora em Psicologia da Educação pela PUC-SP e mestre em Ciência Política pela USP. É ainda autora de diversos livros, artigos e resenhas. Também foi Coordenadora de Educação para América Latina e Caribe pelo Unicef.