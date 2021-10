De Panicat a uma personalidade da moda, Mari Gonzales vai longe!

A ex panicat Mari Gonzales, referência na área de moda, beleza e fitness acaba de lançar sua coleção de joias.

Mari Gonzalez é uma das personalidades da internet mais conhecidas do Brasil. A baiana, que ficou famosa por integrar o grupo das paniquetes do Pânico na Band, em 2014, deixou a atração três anos depois para se dedicar à carreira de influenciadora digital. Em pouco tempo o seu Instagram tomou forma de diário, onde ela compartilha a vida saudável e a rotina fitness, e virou um sucesso, e hoje seu Instagram possui mais de dez milhões de seguidores.



E foi essa fama virtual que a abriu portas para ela participar do Big Brother Brasil 20. Após o sucesso do reality show, sua carreira tomou proporções ainda maiores. Atualmente ela integra o time de apresentadores do Música Boa Ao Vivo. Ela e Gominho conduzem o bate-papo virtual após Ivete Sangalo comandar o programa transmitido pelo canal Multishow.



Em pouco tempo o seu Instagram tomou forma de diário, onde ela compartilha a vida saudável e a rotina fitness, e virou um sucesso, e hoje seu Instagram possui mais de dez milhões de seguidores



Ela também é um ícone de estilo e beleza, sempre com looks inspiradores, Mari também ingressou no universo da moda. A digital influencer vem com novidades, e acaba de lançar uma nova coleção de acessórios, uma collab com várias peças folheadas a ouro em parceria com a marca Andressa Delamuta.



A digital influencer vem com novidades, e acaba de lançar uma nova coleção de acessórios, uma collab com várias peças folheadas a ouro em parceria com a marca Andressa Delamuta

“As joias têm um grande valor afetivo. Elas são duradouras”, comentou Mari, que também usa as redes sociais para compartilhar outros momentos significativos no seu dia a dia como as visitas ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia GACC-BA. Ela foi nomeada madrinha da instituição no ano passado.