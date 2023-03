Março azul: entenda a importância da campanha de prevenção contra o câncer colorretal

Dr. Felipe Rocha Reis, médico especialista, explica os sintomas e fatores de risco desse tipo de câncer

O Mês de Março marca um período de campanha para a conscientização do câncer de colorretal, também conhecido como câncer de intestino.

O câncer colorretal ou câncer de intestino é o segundo tumor mais comum no Brasil

O Dr. Felipe Rocha Reis, especialista no assunto, ressalta a importância dessa campanha devido aos números de pessoas acometidas pela doença. “No Brasil esse é segundo tumor mais comum, tanto em homens quanto em mulheres. Sendo mais frequente em pessoas com 60 anos ou mais”, pontua.

Segundo o especialista, osfatores para o aparecimento dessa doença são: “herança genética, obesidade, sedentarismo, tabagismo, baixo consumo de vegetais, consumo exagerado de alimentos processados, carne vermelha e bebidas alcoólicas”, enumera.

Especialista relata sintomas mais comuns da doença, mas enfatiza a importância da prevenção mesmo sem sinais aparentes

Quando se preocupar? O especialista relata também os sintomas mais comuns: “São o sangramento retal, sangue não visível nas fezes, perda de peso, dor abdominal e alteração do hábito intestinal”, alerta.

Mas é importante lembrar que pela alta incidência desta doença, é indicado que toda pessoa (mesmo sem sintomas) deva realizar uma colonoscopia a partir dos 45 anos de idade para identificar precocemente os sinais. “Mesmo com o primeiro exame normal, está indicada a repetição da colonoscopia a cada 10 anos”, acrescenta o especialista.

Dr. Felipe Rocha Reis, especialista no assunto, indica a colonoscopia a partir dos 45 anos, o procedimento deve ser repetido a cada 10 anos mesmo sem sintomas

O especialista afirma ainda que pessoas com história familiar de parentes de primeiro grau devem fazer a colonoscopia antes dos 45 anos de idade.” Já as pessoas com os sintomas da doença devem procurar ajuda médica o mais rápido possível”, finaliza.