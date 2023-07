Marcius Mello: o professor das artes e da moda que se destaca pela sua criatividade e talento

O artista multifacetado que fez história em São Paulo tem trajetória no serviço público. Marcius é diretor de Cultura em Congonhal e vem se destacando por seu trabalho

Marcius Mello é o que chamamos de artista multifacetado, uma pessoa com inúmeras habilidades e talentos, que encontrou na moda e nas artes plásticas sua vocação criativa. Marcius é natural de Pouso Alegre, tem 57 anos e teve sua trajetória artística despertada em sua infância. Sua criatividade e habilidades para desenhar já eram notáveis quando ainda era pequeno. Ao longo dos anos, ele desenvolveu suas aptidões e buscou aprimoramento, tornando-se um verdadeiro expert no universo da moda e das artes.

Marcius Mello é o professor e já se destacou como programador visual e design de moda

Apesar de sua formação inicial em Letras pela UNIVÁS, Marcius seguiu o chamado de sua paixão pela moda. Essa decisão o levou a trabalhar com desfiles e vitrines de lojas de marcas renomadas em Pouso Alegre, ganhando reconhecimento na região. Seu talento não passou despercebido, e logo ele teve a oportunidade de se mudar para a grande São Paulo, o verdadeiro epicentro da moda e das artes no Brasil.

Marcius também atuou em ateliês de alta costura em São Paulo

Créditos: Arquivo pessoal

Na metrópole, Marcius encontrou oportunidades ainda maiores e trabalhou com a ELLUS, uma conceituada marca de moda brasileira, onde aprimorou suas habilidades em programação visual e design de moda. Sua jornada profissional continuou com experiências enriquecedoras na famosa rua São Caetano, também conhecida como a rua das noivas, e em diversos ateliês de alta costura.

Ao longo dos anos, Marcius não se contentou apenas com o conhecimento prático adquirido no mundo da moda. Sua sede por aprendizado o impulsionou a fazer cursos de pintura e aquarela, buscando aprofundar suas habilidades artísticas. Além disso, também se dedicou ao design de interiores, tornando-se um profissional versátil e criativo em várias áreas.

Após 20 anos na agitada São Paulo, ele decidiu retornar ao interior de Minas Gerais e contribuir com a região. Seu amor pelas artes e pela cultura fez com que ele assumisse um papel importante, sendo nomeado Diretor de Cultura da cidade de Congonhal.

Nessa função, Marcius tem se dedicado a promover eventos culturais, exposições de arte, oficinas e cursos para a comunidade, enriquecendo a vida cultural da cidade e proporcionando oportunidades para que outros talentos locais possam florescer.

Marcius Mello é um exemplo inspirador de como a paixão, criatividade e busca pelo conhecimento podem levar a uma carreira rica e significativa. “As artes, a moda e a cultura são minhas paixões. Tenho um compromisso com a minha vocação e com a minha região que tanto amo. Minha paixão pelo trabalho e minha mente inquieta me motivam a continuar a encantar a todos com minha arte e meu trabalho incansável para tornar a cultura mais acessível e vibrante para todos”, revela o artista.