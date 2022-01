Márcio Canuto revela que deu um golpe de judô em Xuxa e sua estreia na RecordTV

Canuto contou sua expectativa para o Campeonato Paulista 2022 e ainda revelou uma curiosidade familiar

Na última terça-feira, (11), o repórter Márcio Canuto foi o entrevistado de Celso Zucatelli em seu podcast “Link Podcast”. E ao relembrar momentos curiosos e inusitados da sua carreira, ele revelou um golpe de judô que deu na apresentadora Xuxa durante a cobertura da Fórmula 1 em Jacarepaguá.

“Nesse dia eu tinha que fazer um bocado de coisas, de VTs. Aí eu fui lá no camarim e convenci a Xuxa a voltar para fazer um mini show comigo lá. No meio do show, eu tenho a loucura, capaz de levar um tapa, de dar um golpe de judô, levantei a Xuxa no ar e segurei ela no braço. Aí digo: ‘Ó a Xuxa no braço do povo!’”, revelou, arrancando risadas de Celso.

Outra curiosidade contada pelo repórter foi a amizade de seu pai, Luiz Canuto, com o dramaturgo Ariano Suassuna, apresentador Chacrinha e o compositor Fernando Lobo, inclusive morando com eles.

Recentemente, Canuto assinou por obra com a RecordTV para a cobertura do Campeonato Paulista 2022 e revelou estar muito animado com o projeto. “Eu estou entusiasmado. Já voltei a fazer um pouquinho de ginástica, porque eu provavelmente vou subir e descer a arquibancada. Eu estou muito ansioso”, o campeonato começa no próximo dia 23. A emissora voltará a transmiti-lo após 16 anos.

Durante a conversa, Márcio contou sobre seu início no jornalismo esportivo. “Então eu fui me desenvolvendo dentro desse relacionamento popular com gente de todas as classes, gente com todo tipo de comportamento, gente com todo tipo de visão da vida. Então aprendi muito, eu sou apaixonado por contato popular”, finaliza.

