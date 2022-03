Márcia Goldschimit pediu rescisão para o Silvio apenas 30 minutos antes de estrear na TV Gazeta

“A minha dignidade não tem preço”, disse Márcia para o proprietário da emissora

Na época em que trabalhava no SBT, Márcia Goldschimit recebia vários comentários maldosos da mídia afirmando que ela tinha sido colocada na geladeira da emissora por estar mais de um ano fora do ar. Esse tipo de conversa não só deixava ela mal, como foi o motivo dela procurar outro emprego. A apresentadora falou sobre esse e outros assuntos no podcast “Inteligência Ltda”.



Antes mesmo de pedir a demissão definitiva do SBT, Márcia já tinha feito o mesmo pedido anteriormente para Silvio Santos. Ela entrou na emissora em 1997, quando eles procuravam alguém para ser a versão brasileira de Ricki Lake. Na época, Goldschimit apresentou vários programas, mas deu adeus à casa em setembro de 2000.

Márcia se mostrou muito chateada com a imprensa na época, mas muito grata por como foi tratada por Silvio Santos enquanto estava no SBT



O primeiro pedido de demissão veio quando Márcia se cansou de ser assunto da imprensa. Ela esperou Silvio chegar na emissora e foi conversar com ele. “Ele falou: ‘quando você entrou no SBT você tinha uma empresa, eu sei que você tem um filho e que você sustenta a sua família. Eu não vou te dar rescisão porque você não tem outro trabalho e nós vamos te pagar até o fim do contrato’. Eu falei que minha dignidade não tem preço”, relembrou.



Com a conversa, Silvio disse que iria dar a rescisão para Márcia apenas se ela encontrasse outro emprego para se sustentar. Ela estava muito queimada na mídia e não acreditava que conseguiria encontrar outro trabalho. Goldschimit não estava nem escalada para participar do Teleton, mesmo fazendo parte da casa. Ela exigiu fazer parte e foi colocada na madrugada.

No SBT, Márcia teve os programas: “Márcia”, “Programa Livre” e “Fantasia”



Na noite do último dia de Teleton, um sábado, todos que participaram voltavam para se despedir do público. Assim que Márcia chegou no SBT, ela foi informada de que uma equipe da TV Gazeta estava a aguardando no camarim. “Na madrugada só ia pessoas de pouca expressão e tinha um apresentador da Gazeta. E naquele fim de semana, a Record estava levando a Claudete Troiano e a Gazeta estava desesperada, e quando me viram sabiam que era eu”, contou.

Atualmente, Márcia está vivendo na Europa e tem um canal no YouTube



A equipe da TV Gazeta pediu para Márcia começar a trabalhar na segunda-feira, dois dias depois, e ela topou na hora. Quem não concordou com o acordo dela foi o advogado da apresentadora. “Ele disse: ‘amanhã é domingo e você se comprometeu a assinar o contrato na segunda-feira, às 10h, e o programa entra no ar ao vivo às 14h. E sabe quando você vai conseguir a rescisão do Silvio daqui até lá? Nunca.’ Eu estava ansiosa, fui na reunião e assinei o contrato”.



Enquanto se preparava para entrar no ar, Márcia ligou para secretária do Silvio, mas ele estava gravando o programa. A apresentadora pediu para que ela entregasse um bilhete ao comunicador, dizendo que ela estava querendo estrear em poucos minutos na Gazeta e lembrando do combinado deles. Silvio assinou o bilhete e escreveu que era verdade o acordo, o que liberou na hora Goldschimit para entrar ao vivo.