Marcelo Portuga, CEO do Portuga Records, fala sobre sucesso no mundo do funk

Empresário de sucesso no mercado fonográfico do funk, Marcelo Gonçalves – o Portuga, está à frente da gravadora e produtora Portuga Records, sendo o responsável pela carreira de mais de 130 artistas, incluindo Kevinho, MC Lan, Jottapê, MC MM, Dani Russo, MC Hollywood, Tainá Costa, MC Fioti e muitos outros.

Portuga já levou seus artistas a se apresentarem nos quatro cantos do Brasil e também no exterior, mostrando a arte do funk em países dos continentes Europeu, Emirados Árabes, Estados Unidos e África. Em Dubai, além de se apresentar em shows com casas lotadas, a equipe da Portuga Records também produziu videoclipes no país. Portuga transformou sua gravadora de tal forma que hoje ela não é mais apenas uma produtora do funk, trap e rap. A cada dia a empresa se associa a novos projetos, ampliando seu área de atuação para outros estilos musicais.

Toda expertise de Portuga adquirida ao longo desses 9 anos de empresa trouxe resultados internacionalmente reconhecidos. Pertencem à Portuga Records os dois únicos artistas brasileiros da música a atingir (e ultrapassar) o incrível número de 1 bilhão de views em um único clipe, Kevinho – Olha a Explosão(1.1 bilhão) e MC Fioti – Bum Bum Tam Tam (1.7 bilhão). O gigante alcance entre o público brasileiro trouxe para a Portuga Records parcerias publicitárias com grandes marcas como LG, Vivo, McDonalds, Netflix, Boticário, Casas Bahia, AME, Head & Shoulders, entre outras.

Entre 2017 e 2022, Portuga fundiu sua gravadora com a Kondzilla Records, levando todos os seus artistas de destaque para lá. Enquanto esteve em sociedade com a Kondzilla, Portuga colaborou com o desenvolvimento de projetos de sucesso, como o “Festival Kondzilla”, que reuniu milhares de pessoas no Pavilhão do Anhembi, em 2019. O evento contou grandes artistas como Kevinho, Lexa, Jottape, Kevin O’Chris, Leo Santana, DJ Pernambuco, Alok e muitos outros, em mais de oito horas com muita diversidade musical. Os shows ainda foram transmitidos ao vivo pelo canal Multishow.

Além do festival, Portuga também idealizou o bloco KondZilla, com mais de 500mil pessoas na marquês de São Vicente.

Portuga é conhecido na indústria musical como talent hunter, devido ao seu olhar clínico para descobrir novos talentos em potencial para despontar no mercado musical. Em maio do ano passado, o empresário optou a sociedade da KondZilla e seguiu com a Portuga Records para gerenciar e administrar a carreira dos artistas. Após estruturar a empresa, se associou a outros parceiros ampliando ainda mais seu casting.

Em sua trajetória à frente da Portuga Records, Marcelo coleciona grandes parcerias, entre elas com o canal Funk24por48 – um dos maiores de funk da América Latina, e com a Amusik – produtora de artistas de trap como Vulgo FK, Kayblack e MC Caverinha, além de já ter fechado sociedade com os selos Pear Music, Voz da Favela, MR10, GSoul e Barulho da Favela, que trouxeram nomes de peso do Funk Mandelão e do Funk Consciente ao casting da empresa.

Para absorver toda essa demanda de novos artistas, o empresário investiu em uma estrutura de primeiro mundo, elevando a gravadora ao patamar de grandes majors do mercado. Foram construídos um total de 22 estúdios e contratados cerca de 40 Produtores/DJs para transformar as rimas dos artistas em música, muita música: a Portuga Records lança entre 600 e 1.000 fonogramas por mês.

Além da música, a empresa também produz videoclipes diariamente com equipe especializada in-house, com equipamentos próprios de alta tecnologia. Também conta com equipes profissionais de A&R, labels, autoral, distribuição, publicidade, marketing, jurídica e comercial, oferecendo ao artista 100% do que ele precisa para sua carreira.