Marcelo Germano fala sobre a sua trajetória de sucesso como influenciador dos pequenos e médios empresários através do método do EAG

Conhecido como o comandante dos donos de pequenas e médias empresas, Marcelo Germano é o idealizador do método do EAG (Empresa Autogerenciável), auxiliando até hoje mais de três mil clientes a faturarem o total de mais de 60 bilhões de reais.

Marcelo Germano criou um método exclusivo no mercado e tem como missão acabar com o caos nas empresas através de uma equipe autogerenciável. A metodologia está baseada em seis pilares: domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças e tração. A partir da apresentação de ferramentas práticas de gestão, o objetivo é transformar os donos de pequenas e médias empresas para que eles conduzam organizações vencedoras.

“O grande ponto é que nesses anos todos eu descobri que a única forma de acabar com o caos nas pequenas e médias empresas é quando o dono resolve se tornar o Comandante da própria empresa. Não tem passe de mágica ou bala de prata. Existe um método. Por isso, produzo conteúdos gratuitos e de alto valor todos os dias, para que as pessoas possam se inspirar, aprender e colocar em prática o que ensino,” explica Marcelo Germano.

Marcelo Germano foi o vencedor na categoria Vendas – Gestão do Prêmio Mindshifters: Mentes que Transformam, promovido pelo RD Station – líder no desenvolvimento de software para pequenas e médias empresas.

Foram mais de 700 indicações que culminaram com 10 nomes na área de marketing e 10 nomes na área de vendas.

“Recebi esse reconhecimento incrível através da premiação do RD Station por ter criado e liderado o método ‘EAG – Empresa Autogerenciável’ e o movimento ‘Empresa Sem Caos’. Quero agradecer a todos por acreditarem na minha missão, assim como eu acredito. E obrigado a todos os comandantes – donos de pequenas e médias empresas – que confiam no meu trabalho e aceitam o desafio de acabar com o caos nas suas empresas. Cada um de vocês é muito importante nessa jornada,” acrescenta o empresário.