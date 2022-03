Marcelo Fonseca participa de meia maratona na Alemanha

O personal trainer contou teve menos de quatro meses de preparação para a corrida

Com temperaturas abaixo de zero aconteceu a tradicional Meia Maratona da Alemanha no último final, 19. Entre os milhares de participantes esteve o personal trainer brasileiro, Marcelo de Fonseca. Ele contou como foi participar do evento e também como foi a sua preparação.

“Eu tive que me preparar em menos de 4 meses, fazendo milagres para conseguir um horário para treinar e com frio de -1 a -7. A preparação foi baseada em 3x corrida e 3x funcional, por semana. Tive apoio de dois amigos treinados na Alemanha”, disse o especialista.

Fonseca contou também quais foram os maiores desafios desde sua preparação e também revelou que teve muito apoio.

“Foi muito desafiador participar dessa corrida. Eu estava acima do peso, idioma e o próprio fuso, mas valeu a pena e contei com grande apoio dos meus amigos e familiares” contou.