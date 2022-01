Marcelo D2, Gloria Groove e MC Carol serão mentores de reality show musical da Budweiser

O programa foi criado em parceria com Endemol Shine Brasil e agência Africa

Quem gosta de música pode comemorar porque novos talentos estão chegando no pedaço. Reafirmando o compromisso de fomentar o cenário musical nacional, valorizar novos artistas e abrir palcos para esses sonhadores locais, a Budweiser lança em janeiro o reality show ‘Sobe Junto’. O programa vai revelar a próxima estrela brasileira e tem Marcelo D2, Gloria Groove, MC Carol e outros artistas como mentores.

Bud criou uma edição especial da lata para contar sobre suas intenções. A lata especial será entregue para influenciadores e formadores de opinião dos universos de música e cultura negra

A marca de cerveja famosa pelo amado letreiro está presente nos principais festivais brasileiros e internacionais. Sempre apoiando a música, a Budweiser se juntou a Endemol Shine Brasil e a agência Africa para criar o reality. Além de mostrar talentos incríveis, o programa vai mostrar a história por trás desses novos artistas e o grande ganhador será embaixador da marca.

A iniciativa é a materialização de tudo o que a marca pretende construir pelos próximos anos no universo musical

Ao todo, serão cinco episódios semanais que serão transmitidos no Bud Play, canal de conteúdos da Budweiser no YouTube. Seis bondes de artistas vão enfrentar desafios vividos por grandes músicos e, a cada semana, um grupo sairá de cena, até a definição do grande vencedor. O bonde que sair com a vitória vai ter a chance de se apresentar nos diversos eventos patrocinados pela marca no Brasil e no mundo.

Além de ajudar os artistas, os mentores ainda possuem o papel de avaliar os grupos

“Durante a gravação do reality, ouvindo as histórias e vendo os bondes tendo aquela oportunidade, eu só conseguia pensar: ‘Obrigada, Bud! Até que enfim. Quem é de onde eu sou, sabe o quanto o nosso povo inventa e reinventa com pouco. Imagina tendo uma oportunidade como essa que a Budweiser está nos dando? Sim, a nós. A mim também”, festeja a apresentadora Thamirys Borsan.

O reality estreia na quarta-feira, 26, às 18h, no canal do YouTube da Bud (https://www.youtube.com/BudPlay). Ele será apresentado por Thamirys Borsan e Froid, além de contar com BK e Tássia Reis como jurados fixos. Os mentores convidados são Gloria Groove, Marcelo D2, Xamã, Rincon Sapiência, MC Carol, Bia Ferreira, Nave, Filipe Ret e Rico Dallasam.