Marcello Safe, advogado e empreendedor, reunirá mais de 500 advogados de todo país em Belo Horizonte

Fundador da Safe Marketing e Safe Editora, um dos maiores mastermind do Brasil fala sobre o evento Safe Experience que ocorrerá na capital mineira

Marcello Safe é um empreendedor, advogado, que apesar da pouca idade, é dono de um escritório que alcançou múltiplos milhões de faturamento, através do marketing jurídico digital, e de uma boa gestão de pessoas e processos internos.

No Safe Experience, as palestras vão além do Direito e englobam marketing, gestão de vendas, comunicação e desenvolvimento pessoal

Após enriquecer com a advocacia, e ter alcançado liberdade financeira e geográfica, Marcello Safe fundou a Safe Marketing e a Safe Editora, empresas que oferecem produtos direcionados para outros advogados.

Um dos seus projetos é o seu programa de mentoria, que já conta com mais de 3000 escritórios de advocacia espalhados em todo o Brasil.



Além da mentoria, Marcello Safe lidera uma fraternidade formada por Advogados que já foram seus alunos, e que hoje é o maior mastermind jurídico do País, reunindo os maiores do mercado em cada área de atuação. É um seleto grupo composto por Advogados empreendedores e visionários, que se uniram para fazer negócios, compartilhar ideias, experiências e informações.

Marcelo Safe pretende reunir mais de 500 advogados com foco em empreendedorismo

Além de toda parceria e network que existe dentro da Fraternidade Safe, o grupo ainda participa de eventos realizados não só no Brasil, mas também ao redor do mundo. Já foram realizados encontros em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Dubai e no último mês, o grupo esteve em Nova York, visando a expansão das marcas e a celebração de negócios internacionais.

O detalhe é que não é tão somente um evento jurídico, pois não são meros advogados, mas sim empreendedores. Prova disso é que no evento não existe conteúdo sobre o direito material. No Safe Experience, ocorrem palestras de grandes nomes, não só no cenário jurídico, mas também de referências em marketing, gestão, vendas, comunicação e desenvolvimento pessoal.

Prova disso é que no próximo Safe Experience, que acontecerá em Belo Horizonte nos dias 10 e 11 de março, teremos nomes como Felipe Titto, Marcos Paulo, André Diamand, Marcelo Ortega, Pai do Tráfego, entre outros grandes nomes, como o próprio Marcello Safe.

Também é importante destacar a estrutura do evento. A equipe staff do Marcello Safe conta com mais de 20 membros, videomarkers e fotógrafos que editam fotos e vídeos em tempo real para envio em um grupo com os presentes, além de uma estrutura condizente com a magnitude do encontro, como painéis de led, microfones e câmeras de última geração.

Além de todo o conteúdo relevante ministrado, o Safe Experience conta com atividades turísticas e experiências externas na cidade escolhida para a realização do evento.



Tudo isso fez com que os eventos liderados por Marcello Safe alcançassem inclusive relevância midiática, ensejando reportagens que foram publicadas na ISTOÉ, R7 e em outros grandes veículos de comunicação.

Os eventos da Fraternidade Safe cada vez mais vem revolucionando o mercado jurídico no Brasil, e a cada encontro, a participação e adesão tem sido maior. A previsão é que no Safe Experience Belo Horizonte, mais de 500 pessoas participem, tendo em vista a relevância que o Marcello Safe vem alcançando no cenário nacional.