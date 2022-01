Marcelle Christine, dona da agência Connect Cast, afirma que Vyni do BBB será a revelação de 2022

Connect Cast é uma agência pioneira na área de influenciadores e possui um time de peso

Apesar de parecer divertido receber presentes e ir em festas glamourosas, a vida de um influenciador digital pode ser bem difícil sem uma ajuda profissional. Com uma agenda lotada e um e-mail cheio de novas solicitações, é importante ter uma equipe de confiança do lado. Marcelle Christine foi pioneira nesse quesito e fundou a Connect Cast. Ela acredita que o influenciador de destaque do ano de 2022 será Vyni, participante do Big Brother Brasil.

Prestando serviços de reality show, marketing de influência, gerenciamento artístico, serviços de marketing e assessoria de imprensa, a Connect Cast virou um verdadeiro fenômeno na área. Esse resultado não é à toa, Marcelle é especialista nesses assuntos e conta com 19 influenciadores exclusivos no time da empresa, além de vários outros que contam com a agência em alguns momentos da carreira.



“Quando a gente fala exclusivos são os influenciadores que realmente pensamos na carreira, fazemos um trabalho diferenciado com esses nomes. Nós planejamos a carreira deles, mas também temos um banco de dados com mais de 500 influenciadores, entre artistas e cantores. Nosso casting é bem amplo e estamos sempre buscando trazer novos talentos”, contou a empresária.



Para conseguir ter o melhor time de influenciadores e trabalhar com as maiores marcas do Brasil, Marcelle não teve que ir longe. Ela é formada em audiovisual há 11 anos e começou a fazer teatro aos 15. Com isso, a marketeira sempre esteve próximo de pessoas importantes, como artistas e grandes empresários. “Eu já abri minha empresa com um casting muito grande e uma rede de contatos enorme”, relembra.

Sendo tão especialista no assunto, Marcelle acredita que a grande revelação na área da influência digital em 2022 será Vyni, pipoca do Big Brother Brasil. “Acredito que dentro de um reality show as pessoas acessam muitos sentimentos, informações que elas não têm convívio no dia a dia. Então, até o presente momento, tudo que ele tem se mostrado na casa, ser gente como a gente, ser um influenciador, como ele diz, de baixa renda… Acho que isso tá humanizando muito ele. O Vyni já produzia esse tipo de conteúdo e eu acredito que de fato ele despontar muito”, explicou.