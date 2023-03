Marcas investem mais de R$ 74 bilhões em publicidade no Brasil em 2022; Turismo foi o setor que mais investiu

O estudo da Kantar IBOPE Media mostra os principais movimentos da publicidade em 2022 e notou que um dos setores que possuiu maior crescimento foi de Turismo

Em 2022, as marcas investiram cerca de R$ 74,1 bilhões em compra de mídia nos espaços publicitários brasileiros, uma variação positiva de 7% em comparação a 2021. Para saber como esse montante foi distribuído na prática, a Kantar IBOPE Media – divisão da Kantar especializada em pesquisa de mídia – preparou o relatório Inside Advertising, que chega à sua 3ª edição em 2023.

Entre os setores que mais investiram em 2022, o Turismo apresentou o maior

crescimento por conta da reabertura das atividades de entretenimento – um salto de 50%. A alta foi impulsionada, principalmente, por Eventos Culturais (+197%), Viagens (+57%) e Hotéis (+36%). O segmento é seguido pelas indústrias Automotiva (+33%) e de Bebidas (+31%), destaques que também apontam para o reflexo da reabertura econômica e maior movimentação das pessoas na disposição das marcas em investir.

Para Paula um aumento ainda que mais moderado, tanto no investimento como na ocupação dos inventários é uma sinalização positiva para todo o mercado. Créditos: Divulgação

Além disso, os dados mostram que o aumento do investimento não se apoia apenas no repasse de inflação nas tabelas de preços, mas também na maior veiculação de peças e maior ocupação dos inventários. A ocupação dos espaços publicitários cresceu mais de 10% tanto nos canais digitais como OOH, Rádio e sobretudo o Cinema, que se recupera dos fechamentos de 2020/2021.

“2022 foi um ano ainda atípico, de transição entre as restrições e a normalidade. Neste cenário, um aumento ainda que mais moderado, tanto no investimento como na ocupação dos inventários é uma sinalização positiva para todo o mercado, indicando a disposição das marcas e oportunidades de negócio”, diz Paula Carvalho, Diretora Comercial para Media Owners da Kantar IBOPE Media.

Ainda sobre disposição das marcas, o monitoramento apontou que as marcas mais valiosas do Brasil, segundo o Brand Z 2022, tiveram em comum o fato de usarem vários pontos de contato para entregar suas mensagens. Em média, adotaram 6,5 meios para veicular publicidade. Metade delas, inclusive, usou todos os sete meios: cinema, internet, jornal, OOH, rádio, revista e TV.

Em relação às praças, Brasília (16%), São Paulo (15%), Campinas (11%) e Belo Horizonte (10%) foram as cidades que apresentaram o maior crescimento em investimento publicitário de 2021 para 2022.

Os dados apresentados pela Kantar IBOPE Media são calculados a partir de uma metodologia proprietária e acordada com o mercado local. Com o registro das inserções publicitárias exibidas nos principais meios e veículos de comunicação e do preço de tabela de venda, antes de qualquer redução ou desconto negociados, chega-se a uma estimativa do investimento destinado para a compra de espaço por setores, anunciantes e marcas.

A cobertura do Inside Advertising monitorou sete meios: cinema, internet, jornal, OOH, rádio, revista e TV (aberta e por assinatura).