Marcão do Povo passa mal ao vivo e é levado para o hospital às pressas

A assessoria de imprensa do SBT informou que Marcão teve uma queda de pressão

Durante apresentação do ”Primeiro Impacto” nesta segunda-feira (31), Marcão do Povo passou mal. O apresentador estava ao vivo e teve que deixar o telejornal às pressas.

Dudu Camargo que apresenta a primeira parte do telejornal substituiu o colega até o final do programa. A assessoria de imprensa do SBT informou que Marcão teve uma queda de pressão.

FOTO: Reprodução/SBT O apresentador estava ao vivo e teve que deixar o telejornal às pressas.

O apresentador usou as redes sociais para tranquilizar o público e afirmou que logo estará pronto para voltar ao programa. Por ordem médica, ele ficará de repouso para realizar alguns exames.

Antes de iniciar a apresentação, Marcão já havia avisado que não estava se sentindo bem e que provavelmente teria dificuldades de levar o programa até o final, mas mesmo assim, insistiu em comandar o programa e passou mal minutos depois, apresentando uma fala embolada durante uma matéria.