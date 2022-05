Marca de higiene bucal sustentável lança pastilhas dentais que substituem a pasta de dente

A Sana Green inova ao trazer uma solução prática para a limpeza dos dentes, com uso de ingredientes naturais, sem impacto ao meio ambiente e à saúde

A marca 100% brasileira e sustentável Sana Green, tem inovado em cosméticos e produtos voltados à saúde bucal. Seguindo a tendência do consumo consciente, a empresa apresenta suas pastilhas dentais, uma alternativa sólida às pastas de dente convencionais, que trazem a junção perfeitamente equilibrada da ciência moderna e de ativos naturais, a fim de garantir a higienização necessária, sem impactos nocivos para os dentes ou mesmo para o planeta.

Quanto sabemos sobre os produtos que consumimos? Quão saudáveis, eficientes e verdadeiramente sustentáveis eles são? Esta é a primeira reflexão que a Sana Green vem propor para este novo perfil de consumidores mais conscientes, que cresce a cada dia, tanto no Brasil, quanto no mundo.

“Mudar a cultura do consumo de produtos de higiene bucal no Brasil é a nossa missão. Para isso, desenvolvemos um produto simples, altamente funcional e sustentável em todas as etapas de produção. O objetivo é entregar o resultado que se espera de uma boa escovação, trazer praticidade ao dia a dia e tudo isso sem precisar agredir o meio ambiente e nem desgastar os dentes. Afinal, é totalmente possível cuidar melhor da saúde e do planeta ao mesmo tempo”, explica Luciano Mazitelli, CEO da marca.

Mazitelli, que é dentista há mais de 20 anos, conta que a ideia de criar a Sana Green veio por meio das experiências que teve ao realizar trabalhos voluntários na Amazônia, como cirurgião bucal em comunidades ribeirinhas, nas últimas duas décadas.

“Senti a necessidade de fazer a diferença de forma mais ampla, me aprofundar em temas como sustentabilidade e assistencialismo e desenvolver algo que unisse, o que hoje são os principais pilares da marca: o cuidado com a saúde bucal e com o meio ambiente”, conta Luciano.

Após dois anos de pesquisas, testes e mais estudos para chegar à combinação de ingredientes ideal e garantir um processo de produção totalmente sustentável, a empresa lança suas primeiras pastilhas para higiene bucal no sabor hortelã. Feitas com ingredientes de origem 100% natural, substituindo as alternativas sintéticas utilizadas nos cremes dentais convencionais do mercado, as pastilhas também não são testadas em animais.

“Nossa preocupação com a sustentabilidade em cada fase desse processo pode ser vista também no fato de não utilizarmos água na composição das pastilhas e muito menos plástico, em nenhuma etapa de produção. Buscamos trabalhar com uma embalagem fácil de reciclar e reutilizar, sem embalagens secundárias, além de nossos fornecedores serem locais, o que diminui as nossas emissões de carbono. Ainda oferecemos um plano de assinatura, onde o consumidor poderá comprar apenas o refil de suas pastilhas e utilizar a mesma embalagem da primeira compra para a vida toda”, afirma o empresário.

As pastilhas vêm no formato de comprimidos, na quantidade ideal para cada escovação, em frascos com 70 e 130 pastilhas. Basta uma mastigada para que, em contato com a saliva, o produto comece a fazer espuma e é aí que a escova pode ajudar na higienização. Após o enxague, a sensação será de frescor e dentes limpos. O processo é prático e eficiente, mas precisa ser feito ao menos três vezes ao dia.

“Vale ressaltar que o objetivo das nossas pastilhas dentais é limpar e polir os dentes, fazendo uma abrasão leve, sem desgastá-los. É possível senti-los mais brancos, pois estarão verdadeiramente limpos, mas para clarear manchas, tratar cáries, sensibilidade ou qualquer condição dental é preciso fazer um acompanhamento com um dentista, ele é o real responsável pela sua saúde bucal”, completa o dentista.

A marca, disponível em e-commerce próprio, ainda possui um programa assistencial, no qual a cada compra feita pelo site, parte dos lucros serão destinados à produção e distribuição de pastilhas dentais da marca para comunidades ribeirinhas da Amazônia.