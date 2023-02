Marca brasileira Alexandre Birman reúne famosos na apresentação da sua nova coleção “Tales of Itapuã inspirada no bairro de Salvador

O lançamento global com evento em Itapuã reuniu famosos como Mar’tnália, Juliana Alves, Bárbara Paz, Maria Prata entre outros

No dia 31 de janeiro, a marca Alexandre Birman desembarca em Salvador para o lançamento da coleção global ”Tales of Itapuã”. Os novos modelos da marca brasileira que conquistou o globo, presentes no Brasil, Estados Unidos e Europa, foram inspirados no famoso bairro de Itapuã e seus arredores. As referências criativas que Salvador proporcionou podem ser encontradas na cartela de cores enérgica, e na abundância de detalhes e riquezas de texturas.

A atriz Juliana Alves esbanja simpatia durante evento da marca brasileira, com reconhecimento internacional, Alexandre Birman Atriz Bárbara Paz posa durante lançamento da coleção "Tales of Itapuã" em Salvador Cantora Mar'tnália marca presença no lançamento da marca de sapatos Alexandre Birman

Os diversos trabalhos artesanais utilizados em “Tales of Itapuã” tornam os modelos dessa coleção ainda mais únicos e exclusivos. A marca colabora também com a Associação de Artesãs de Saubara, enaltecendo ainda mais o trabalho manual típico da região que pode ser visto em ricas rendas de Bilro e também nos tramados de palha de Ouricuri e Licuri.

Lançamento da coleção “Tales of Itapuã” traz toda leveza do icônico bairro de Salvador Influenciador digital Jhon Drops rouba a cena durante evento de lançamento da coleção “Tales of Itapuã” Todo o evento de lançamento foi cuidadosamente pensado para transmitir a identidade da coleção que traz o impacto do verão de Salvador

Alexandre Birman apresenta também uma linda campanha filmada em Itapuã que explora cenários exuberantes e que nos transporta para o boêmio bairro. Acompanhada de uma trilha sonora – verdadeira poesia – interpretada por Mart’nália e escrita por Toquinho e Vinicius de Moraes, “Tarde em Itapoã” envelopa o filme e transmite uma atmosfera cheia de Bossa e arte. A Barraca do Lôro, uma das mais charmosas barracas de praia em Itapuã, foi o local escolhido para a celebração, que vai reunir moda, arte e uma atração musical imperdível – e surpresa. O menu será assinado pelo chef Vini Figueira, que completa o clima do lançamento com sabores brasileiros únicos. Por lá, estarão presentes amigos da marca, formadores de opinião, imprensa de Salvador e de todo o Brasil.