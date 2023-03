Manual Anticapacitista: Novo Livro Lançado em São Paulo para Promover a Inclusão de Pessoas com Deficiência

Livro também conta com a participação de Billy Saga, músico cadeirante e ativista social, que tem se dedicado há duas décadas à promoção dos direitos das pessoas com deficiência

No dia 30 de março de 2023, a cidade de São Paulo será o palco do lançamento do livro “Manual Anticapacitista – O que você precisa saber sobre inclusão de pessoas com deficiência”. O evento, que terá entrada franca mediante cadastro prévio, será realizado às 18h30 no Unibes Cultural, localizado na Rua Oscar Freire, 2.500.

A obra é idealizada por Carolina Ignarra, fundadora do Grupo Talento Incluir e autora de diversos livros sobre inclusão socioeconômica de pessoas com deficiência. Carolina é formada em educação física e pós-graduada em dinâmicas de grupo, e desde 2004 dedica-se a aplicar treinamentos de conscientização sobre inclusão em organizações.

Além de Carolina Ignarra, o livro também conta com a participação de Billy Saga, músico cadeirante e ativista social, que tem se dedicado há duas décadas à promoção dos direitos das pessoas com deficiência através do rap e do ativismo social. Em 1998, Billy Saga foi atropelado por uma viatura da Polícia Militar e ficou paraplégico. Desde então, tem trabalhado para sensibilizar a sociedade sobre a importância da inclusão.

O lançamento do livro promete ser uma oportunidade para discutir temas como acessibilidade, inclusão e direitos das pessoas com deficiência. Além de participar do evento, os interessados podem se cadastrar no link do Sympla para garantir a entrada franca. Será uma ótima oportunidade para conhecer mais sobre o tema e contribuir para a promoção da inclusão e da diversidade.

Serviço

Lançamento do Livro:

“Manual Anticapacitista — O que você precisa saber sobre inclusão de pessoas com deficiência”

Data: 30/3/2023

Horário: 18h30

Local: Unibes Cultural – Rua Oscar Freire, 2.500, São Paulo

Entrada franca mediante cadastro no link.