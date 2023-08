Manu, filha de Eliana surpreende o público ao aparecer em programa do SBT

A menina de cinco anos participou da atração dominical que é apresentada por sua mãe e homenageou seu pai.

No último domingo (13), foi comemorado o Dia dos Pais e os telespectadores do SBT que assistiam ao Programa da Eliana foram surpreendidos com uma participação para lá de especial. Manuela Ricco, filha da apresentadora, Eliana Michaelichen e do diretor da Globo, Adriano Ricco, subiu no palco da atração dominical e ao lado de sua mãe, a menina de cinco anos prestou uma homenagem ao seu pai.

Manu foi aos estúdios do SBT acompanhada por duas amigas e esteve boa parte do programa em frente às câmeras. Créditos: YouTube

A semelhança física entre a apresentadora e sua filha deixou o público de boca aberta e elas ainda ficaram mais parecidas por estarem trajadas com vestidos da mesma estampa. Manu que foi aos estúdios do SBT acompanhada por duas amigas, esteve boa parte do programa em frente às câmeras e ainda participou do quadro “Dia da Sorte”, que contou com a presença de vários cantores sertanejos.

A semelhança física entre a apresentadora e sua filha deixou o público de boca aberta e elas ainda ficaram mais parecidas por estarem trajadas com vestidos da mesma estampa. Créditos: YouTube

Assim que o quadro encerrou, Eliana chamou Manu para que a pequena pudesse mandar um recado para seu pai. Apesar da timidez, que é natural na infância, a menina fez sua declaração de amor. “Do fundo do meu coração, eu te amo, eu te amo, papai, de coração”, disse ela. A apresentadora incentivou a filha a falar mais e perguntou “Como chama seu papai?”. “Adriano”, respondeu a garota. A contratada do SBT continuou, “Qual é coisa que você mais gosta de brincar com o papai? “Pique-esconde”, falou a criança.

Manu aproveitou que era Dia dos Pais e fez uma linda homenagem para Adriano, a menina de cinco anos revelou que gosta de passear de fusquinha com o seu pai. Créditos: YouTube

Eliana ainda fez mais algumas perguntas para sua filha, que revelou que gosta de passear de fusquinha com Adriano e também que nome de sua cachorra é Bela. Apresentadora contou que o marido nem imaginava que a Manu participaria do programa e que ele ficaria muito feliz ao vê-la na televisão. Na despedida, a loira pediu para que a pequena falasse que logo chegaria em casa. “Papai, daqui a pouquinho eu tô chegando aí pra te dar um abraço”, disse ela cumprindo o pedido. Antes de encerrar a sua participação, a menina ainda deu abraço carinhoso em sua mãe, que retribuiu e sorriu com semblante de orgulhosa.