Manu Berger assina collab com a marca de velas e fragrâncias Afago

Enfatizando a harmonia entre o cítrico e o adocicado, a nova essência ressalta valores como elegância, equilíbrio e qualidade de vida

A qualidade de vida é um tema que vem ganhando grande importância dentro do novo conceito de luxo. A vivência de experiências de valor se tornou mais importante do que a acumulação de bens materiais, de forma que a ideia de “ser” superou em muito o desejo de “ter”.

Com o objetivo de evidenciar a importância da qualidade de vida e agregar a esse conceito valores diretamente relacionados ao universo do luxo como o equilíbrio, a elegância e a sofisticação, nasceu a collab entre a empresária e especialista no mercado de luxo Manu Berger e a Afago.

Empresa artesanal especializada na produção de velas e fragrâncias, a Afago foi fundada em 2020 por Nathália Duarte e Thomas Poles se notabilizando pelo desenvolvimento do primeiro recháud refil em barras do Brasil.

Foto: Marcelo Guarnieri Foto: Marcelo Guarnieri A vivência de experiências de valor se tornou mais importante do que a acumulação de bens materiais, de forma que a ideia de “ser” superou em muito o desejo de “ter”

Manu Berger, por sua vez, é a principal referência no mercado de alto padrão no Brasil, formada na Itália, na França e no Brasil em gestão do luxo. Atuando como CEO do portal Terapia do Luxo, Manu é também autora de livros sobre o assunto e ao longo de sua carreira sempre promoveu conteúdos e experiências em lifestyle, moda, beleza, gastronomia e cultura.

O resultado da collab é o “Kit Réchaud Manu Berger” em que a sofisticação da fragrância promove o equilíbrio perfeito entre o cítrico e adocicado. A essência, criada de forma exclusiva para a parceria e em edição limitada, possui notas de tangerina e vanila.

Empresa artesanal especializada na produção de velas e fragrâncias, a Afago foi fundada em 2020 por Nathália Duarte e Thomas Poles se notabilizando pelo desenvolvimento do primeiro recháud refil em barras do Brasil Foto: Marcelo Guarnieri

O kit encontra-se disponível na loja virtual da Afago e é composto por um réchaud na lata de metal, uma barra de vela e seis mini velas. Com a finalidade de perfumar e decorar ambientes, o recháud possui design minimalista. A peça de cimento esculpida imitando pedra natural promove sofisticação e facilidade na composição da decoração, além de estimular os sentimentos com uma fragrância exclusiva.

Além da peça à venda, a collab entre Manu e a Afago também rendeu uma playlist disponível no Spotify, ideal para aguçar os sentidos e criar a atmosfera perfeita para momentos de relaxamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Produto:

http://www.afago.site/produto/kit-rechaud-manu-berger/



Playlist: