Manola marca presença no “Cercle Brasil”, festival fechado com participação de Vintage Culture

Evento aconteceu em um dos maiores cartões-postais do Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã.

O Cercle é um canal de mídia francês que produz e transmite música eletrônica ao vivo, apresentando concertos em locais inusitados e cuidadosamente selecionados por todo o mundo. A label francesa produz experiências únicas, organizando, filmando e transmitindo shows em locais onde nunca se pensou em ter uma apresentação.

Após promover um show no Pão de Açúcar com ARTBAT, o Cercle, retornou ao Brasil para uma segunda apresentação. Dessa vez, o convidado foi o DJ Vintage Culture, o local escolhido ícone da modernização do porto da cidade do Rio de Janeiro, foi o Museu do Amanhã.

Os ingressos para o evento esgotaram em pouquíssimos minutos. Ao longo da performance, o artista foi filmado de todos os ângulos por várias câmeras e drones e o show também foi transmitido pelo perfil oficial do Cercle no Facebook e também no canal do YouTube.

A cantora Manola também participou do evento e conta sua experiência: “Cercle sempre transmite os melhores DJs nos lugares mais icônicos do mundo, durante a pandemia foi um carinho poder ver essas transmissões em casa e é uma grande honra receber eles no Museu do Amanhã com um Dj brasileiro, ainda mais sendo o Vintage Culture que é um artista que eu admiro muito e acompanho o trabalho desde o começo, tento ir em todos os shows que eu posso, mas esse superou todas minhas expectativas, inclusive em relação à energia da galera, todo mundo muito feliz e de coração aberto – além da vista e localização privilegiada desse Rio de Janeiro, minha casa, cidade natal e fonte de inspiração de muitas composições minhas”.

Para Lukas Ruiz, Vintage Culture é um projeto de paixão que visa unir as pessoas através da música. O DJ e produtor brasileiro é alguém que constantemente ultrapassa os limites tradicionais da música eletrônica, enquanto produz tracks que funcionam tanto para se dançar nos clubes quanto para ouvir em casa. Inspirado no trabalho de artistas inovadores como Pink Floyd, Pet Shop Boys e Kraftwerk, Vintage Culture produz trilhas sonoras para a vida das pessoas: música com emoção, narrativa e ganchos melódicos.