Manola anuncia faixa eletrônica em inglês na parceria “Spaceship”, com Lacca e Vallent

Faixa chega às plataformas nesta sexta-feira (20) como lançamento da gravadora britânica Distraction.

A gravadora britânica detém parte do catálogo dos produtores brasileiros LACCA e Vallent e agora apresenta ao público uma verdadeira viagem espacial na voz proeminente de Manola.

Em 2021 Manola surgiu no pop com “Smells like Butterflies”, explorando momentos da pandemia. Depois vieram outros lançamentos como “Você não sai da minha cabeça” e a cantora rapidamente atingiu a marca de 1 milhão de streams. Com isolamento social vigente, neste mesmo ano o produtor musical LACCA abriu sua casa para um projeto inédito, criado junto do talentoso multi-instrumentista e também produtor musical Vallent: um reality show de produção musical.

O reality show Fênix transmitiu durante cinco dias ao vivo o processo criativo de várias músicas, criadas pelos produtores com diversas participações especiais, como no caso de Manola. “Foi por acaso ou destino eu conhecer o LACCA justamente na semana que ele ia fazer o projeto Fênix, o reality show para compor o álbum novo. Na terça-feira mesmo ele me chamou pra ir gravar com ele e com o Vallent”, comenta a cantora. LACCA, que recentemente ultrapassou a marca de 2,5 milhões de streams nas plataformas digitais, vê no lançamento de Spaceship um marco do projeto Fênix: “Sempre quis fazer um reality show e mostrar ao mundo como se faz e produz uma música, algo inédito. Desconheço alguém que tenha feito isso antes”, e acrescenta: “É uma música de house progressivo com uma linha de baixo fantástica. A letra é empolgante e se amplifica com o vocal surpreendente da Manola que transformamos em um dueto, uma marca nas minhas tracks. Pegamos o vocal original da Manola e transformamos numa voz masculina que dialoga com a voz original”

Vallent é produtor e DJ há mais de 17 anos. Formado em piano e guitarra, é compositor e multi-instrumentista, já percorreu mais 15 países com o projeto NATEMA onde se tornou referência no Beatport, chegando a marca de top 3 Overall, ao lado de grandes nomes como David Guetta e Calvin Harris. Suas músicas ultrapassam 4,5 milhões de plays no Spotify.

Sobre a letra ele comenta: “escrevemos Spaceship imaginando um relacionamento onde o parceiro estaria brincando com a cabeça da personagem, deixando ela louca ao ponto de comprar uma nave e ir embora para o espaço. Ela planeja a fuga para o exato momento em que os astros estiverem alinhados, mas o plano não funciona e ela arrisca viver esse relacionamento. A música tem uma relação com astrologia e amor.” Manola complementou: “Eu amo a energia e a história que a gente conta nessa faixa, sobre pegar uma nave e sair por aí, ver quantos mundos existem no nosso mundo. Eu valorizo muito a letra e o espaço que ela dá pra interpretação, para cada ouvinte associar com a sua própria história, “I know you’re playing tricks with my mind”. Sobre esta interação, LACCA finaliza dizendo que: “A chegada da Manola na casa foi uma grande surpresa. Logo houve um entrosamento entre nós três, a letra, a melodia e outros elementos foram se encaixando naturalmente.“

Spaceship chega ao mercado nesta sexta, dia 20 de Maio de 2022, pela gravadora britânica Distraction Recordings e você pode fazer o pre-save aqui.

Você pode conhecer a discografia de Manola, LACCA e Vallent no Spotify e se quiser saber mais, também pode conferir as redes sociais @eusoumanola, @laccamusic e @vallentmusic