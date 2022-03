Mano Brown explora novos temas na segunda temporada do Original Spotify Mano a Mano

Referência como podcaster e entrevistador, o rapper potencializa a intergeracionalidade e experimenta mais o formato mesa-redonda

Prepare seus ouvidos! Vem aí mais uma temporada do podcast Original Spotify Mano a Mano. Um dos nomes mais ilustres da música brasileira, Mano Brown retorna aos estúdios para ficar cara a cara com novos convidados e debater assuntos inéditos.

A segunda temporada do podcast, que foi o segundo mais escutado no Spotify no Brasil em 2021, estreia dia 24 de março, grátis. Confira o que Mano Brown revelou sobre a segunda temporada no evento de lançamento que aconteceu hoje, assista aqui.

A segunda temporada do podcast, que foi o segundo mais escutado no Spotify no Brasil em 2021, estreia dia 24 de março, grátis

“Eu fiquei surpreso com a aceitação do podcast. Entrei nesse projeto para fazer o meu melhor e sabia que, se eu conseguisse ser eu mesmo, poderia render algo bom. Fazer as pessoas te ouvirem é uma mágica e você consegue isso com assuntos que sejam úteis para a vida das pessoas. A primeira temporada do Mano a Mano foi um aprendizado e uma superação também. E foi gratificante descobrir que tem uma juventude que está querendo ouvir e interagir”, comenta Mano Brown.

“Estamos muito felizes em continuar a escrever a história de sucesso desta parceria com um dos nomes artísticos mais importantes e influentes do País. A estreia da segunda temporada deste podcast original contribui para impulsionar o crescimento exponencial da indústria de áudio, reforçando o compromisso do Spotify de ser o melhor destino, além de gratuito, para podcasts, e também incentivar a variedade de conteúdos e formatos neste universo”, afirma Javier Piñol, Diretor do Spotify Studios na América Latina e US Latin.

Além de discutir temas relevantes e de curiosidade popular, o rapper também sempre dá um jeito de revelar o lado mais pessoal do convidado e da sua própria história

A cada semana, Mano Brown recebe convidados diversos e controversos para um papo reto, sempre com muito conhecimento e opinião. Nesta temporada do Original Spotify Mano a Mano, o MC continua recebendo personalidades de diferentes gerações e expandindo o diálogo com temas até então não explorados: Segurança pública, saneamento básico, neurociência, comédia e mais.

Além de discutir temas relevantes e de curiosidade popular, o rapper também sempre dá um jeito de revelar o lado mais pessoal do convidado e da sua própria história. “Agora, na segunda temporada, o público pode esperar por mais convidados interessantes, além de muito compromisso, seriedade e profissionalismo de toda a nossa equipe. Temos muito respeito pelo nosso público e pelos nossos convidados. Queremos levar informações úteis para o podcast”, ressalta Mano Brown.

Diferente da primeira temporada que, ao longo de 16 episódios, contou com a participação de 19 convidados, desta vez o podcast deve reunir mais entrevistados, uma vez que a nova fase explora o formato em mesa-redonda em mais episódios, ou seja, mais de um convidado ao mesmo tempo sentando à mesa com Brown. Entre os nomes já confirmados, estão o rapper Emicida, primeiro convidado da temporada, o neurocientista Sidarta Ribeiro e os jornalistas especialistas em segurança pública Cecília Oliveira e André Caramante.

“O Mano a Mano não tem um limite de temas. A cada episódio, queremos trazer mais informação e novos assuntos para a conversa. Acredito que foi essa pluralidade de tópicos a responsável por fazer o nosso público engajar tanto, além da habilidade do Mano Brown de explorar a conversa com cada convidado para outros lugares que não só o seu campo de atuação, por exemplo. Isso fez com que o público fosse surpreendido a cada novo play no podcast”, afirma Ary Nogueira, diretor de criação da Gana.

“O podcast Mano a Mano é um projeto mais que especial para nós e poder fazer parte desta produção cheia de representatividade e autenticidade tem sido um divisor de águas para a MugShot. Nem preciso dizer que estamos cheios de expectativas para a segunda temporada”, divide Gilvana Viana, CEO da produtora de som MugShot.