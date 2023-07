Mangás lideram o comércio online e Pará é o estado com mais vendas em plataforma de compra e venda de usados

Pesquisa da OLX revela os mangás mais vendidos, procurados e valiosos no Brasil, proporcionando uma oportunidade de negócio para fãs e colecionadores

Os mangás estão dominando o mercado de comércio online no Brasil, de acordo com um levantamento realizado pela OLX, uma das maiores plataformas de compra e venda de itens usados e seminovos do país. A pesquisa revelou os títulos mais populares, as franquias mais procuradas e os valores mais altos no comércio de mangás.

One Piece, Dragon Ball e Jujutsu Kaisen: os mangás mais vendidos na OLX

No topo da lista, o mangá One Piece conquistou o coração dos brasileiros, liderando os rankings de vendas, procura e anúncios na plataforma OLX. Em segundo lugar, está o clássico Dragon Ball, que vem encantando gerações desde 1984 e possui edições consideradas raras por colecionadores. E em terceiro lugar, destaca-se Jujutsu Kaisen, o título mais vendido do mundo em 2022, segundo um estudo da Oricon.

Segundo Regina Botter, Diretora Geral de Autos, Goods e Produtos da OLX Brasil, os mangás têm conquistado cada vez mais espaço no coração e na mente dos brasileiros. Ela ressalta que o comércio eletrônico é uma excelente opção para garimpar edições antigas, raras ou adquirir títulos que podem não ser facilmente encontrados nas lojas físicas.

Veja como os mangás estão conquistando os brasileiros na OLX

Além disso, a venda de mangás usados representa uma oportunidade de geração de renda extra para aqueles que possuem exemplares antigos ou de pouca tiragem. Aquela revista guardada há anos em casa pode ser exatamente o título procurado por um entusiasta dos quadrinhos japoneses.

A pesquisa da OLX também analisou os preços dos mangás. Jujutsu Kaisen se destaca por apresentar o menor valor mediano, custando em média R$ 42 na plataforma. Já Dragon Ball, por sua vez, registrou um preço médio de R$ 101 e uma valorização de 237%, tornando-se uma opção lucrativa para colecionadores.

No recorte por estados, o Pará se destaca como líder em vendas de mangás na plataforma OLX, seguido pelo Ceará e São Paulo. Por outro lado, os paulistas lideram em termos de procura e anúncios de mangás.

Além dos mangás, a OLX também avaliou o desempenho das HQs da cultura pop no mês de abril. Durante esse período, os quadrinhos do bruxo adolescente Harry Potter foram os mais procurados e vendidos na plataforma. O ranking também inclui outras franquias clássicas, como as aventuras dos super-heróis da Marvel, Star Wars, Cavaleiros do Zodíaco e a série Stranger Things, nesta ordem de procura e venda.

Os quadrinhos dos Cavaleiros do Zodíaco se destacam por apresentar o maior valor médio na plataforma OLX, com preços na faixa dos R$ 241, cerca de oito vezes maior em relação a um exemplar novo. Já as histórias de Harry Potter possuem o menor custo médio, sendo encontradas por cerca de R$ 99.

O comércio de mangás e HQs usados vem se consolidando cada vez mais na plataforma OLX, proporcionando um ambiente propício para a compra, venda e troca desses itens. Os aficionados por mangás têm encontrado uma oportunidade de alimentar sua paixão e, ao mesmo tempo, gerar renda através dessa plataforma online de comércio.

Como fazer uma compra online com segurança:

Tire todas as dúvidas pelo chat e canais oficiais das plataformas, evitando levar a conversa para aplicativos de mensagem, que são ambientes menos controlados;

Preste atenção na etapa de conclusão da compra e não siga caso identifique alguma atitude suspeita;

Não divulgue seus dados pessoais nem seu número de celular;

Desconfie de preços ou ofertas muito abaixo do mercado;

Verifique na plataforma informações sobre o vendedor, como tempo de conta;

A OLX oferece o Compra Segura, serviço pelo qual é possível pagar uma compra pela plataforma, sem precisar efetuar transferências para terceiros. Assim que o pagamento é confirmado pela OLX, o comprador recebe uma mensagem de confirmação diretamente no chat do anúncio;

Sempre peça a nota fiscal do item que está negociando. Desta forma, há certeza da legalidade da procedência do produto e, caso ainda esteja na garantia, é possível ter acesso à assistência técnica oficial;

No caso de uma compra ou entrega presencial, escolha lugares públicos e movimentados, como praças, shoppings ou estações de metrô. E, se possível, sempre vá acompanhado de outro adulto;

A OLX não possui parcerias com aplicativos externos de entrega, como Uber, Rappi, 99, Loggi e afins. Para vendas e compras com a OLX Pay, as entregas funcionam para todo o Brasil via Correios;

A OLX nunca solicita códigos de confirmação ou de segurança. Seja por telefone, e-mail, chat ou aplicativos de mensagens. Se você receber algum contato em nome da OLX solicitando qualquer código ou senha, denuncie na plataforma;

A OLX não envia e-mails com anexos ou links que redirecionam para fora da plataforma. Caso você receba alguma comunicação do tipo, não baixe nenhum tipo de documento e não clique nos links.