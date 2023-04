Malwee participa do maior encontro de criatividade da América Latina e leva o debate sobre moda sustentável

Empresa participa de painel sobre moda e estratégias de inovação no Rio2C

A Malwee, marca brasileira reconhecida por suas iniciativas sustentáveis, marcou presença no Rio2C, o maior encontro de criatividade da América Latina, que aconteceu na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, entre os dias 11 e 16 de abril. Com foco no debate sobre moda sustentável e consumo consciente, o diretor de marketing do Grupo Malwee, Greg Reis, foi um dos participantes do painel “O negócio da moda no cenário global: desafios, oportunidades e o conteúdo como vetor de transformação”, que aconteceu no dia 12 de abril, no palco Arts&Crafts.

Diretor de Marketing do Grupo Malwee, Greg Reis

A moda, arte, design, arquitetura e urbanismo foram os assuntos discutidos no Arts&Crafts, novo palco do Rio2C dedicado exclusivamente a discussões conceituais e mercadológicas sobre as inovações nos segmentos. A arte e a moda são áreas fundamentais na desconstrução de padrões estabelecidos de consumo e na reconstrução de histórias que reflitam novos comportamentos, respeitando a diversidade e a riqueza da sociedade brasileira.

O tema do soft power, proposto pelo Rio2C, que se traduz em como uma nação projeta culturalmente a sua imagem para o resto do mundo, é algo que faz muito sentido para as marcas do Grupo Malwee. A empresa possui uma política de transparência e tem iniciativas focadas em compartilhar seus aprendizados com a indústria, para que outras empresas possam implementar soluções de impacto positivo já tendo experiência e informações.

Grupo Malwee vem atualizando seu portfólio e iniciativas. Recentemente, a marca Malwee lançou uma collab com a grife À La Garçonne

Durante o painel, Greg Reis destacou a importância da conexão entre o universo da moda, a criação de conteúdos e a sustentabilidade, enfatizando que essa junção de forças pode trazer impactos positivos para toda a indústria. Ele ainda ressaltou que a empresa criou a plataforma Desafio Lab, apresentada durante a COP27, que funcionará como um hub em formato híbrido, com ações em universos físicos e digitais. O objetivo é promover uma transformação da indústria da moda e fortalecer cada vez mais uma nova forma de produzir e consumir moda de um jeito sustentável.

A participação da Malwee no Rio2C reforça o compromisso da marca com a sustentabilidade e com a transformação da indústria da moda em um setor mais consciente e responsável. A empresa vem atualizando seu portfólio e suas iniciativas para promover um consumo mais consciente e sustentável, com destaque para a collab com a grife À La Garçonne, que utilizou quatro toneladas de roupas disponíveis em estoque para criar 28 modelos, e o moletom com o fio do futuro, feito a partir de roupas usadas que seriam descartadas. A Malwee também foi a primeira na América Latina a produzir o jeans com um copo d’água.