Malak e Tak recebe Thedy Corrêa, vocalista da banda Nenhum de Nós, em canção inédita

“A palavra é minha sombra”, canção que traça um paralelo entre a dualidade humana, promovendo uma verdadeira reflexão, chega nesta sexta-feira (10)

O Malak e Tak, fusão entre o compositor e produtor musical Clower Curtis e do escritor e produtor cultural Marcelo Reis, traz um novo e importante encontro. A canção “A Palavra é Minha Sombra” chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (10) com o objetivo de gerar uma reflexão sobre a dualidade humana. Para impulsionar a faixa, o duo convidou o cantor Thedy Corrêa, um dos maiores músicos do Brasil e vocalista da banda Nenhum de Nós.

“Essa faixa fala sobre a dualidade humana”, define o compositor Marcelo Reis

“Essa faixa fala sobre a dualidade humana. Os sentimentos de medo e coragem, alegria e tristeza, que permeiam nossas vidas e nosso dia a dia, nos trazendo dúvidas, crenças e realizações diariamente dentro do nosso microcosmo”, explica o compositor Marcelo Reis.

“A palavra é minha sombra” é a quarta música do projeto “Malak e Tak”

O produtor Clower vai além, impulsionando a reflexão proposta na faixa: “O mundo é um buraco e tudo que pode ser dito cai nesse buraco. Essa observação do mundo das formas, do seu jogo ambivalente, é nossa matéria prima. O pano de fundo musical é uma tentativa de trazer essa dança entre o obscuro e o luminoso, cada um em seu turno.”, explica.

Thedy Corrêa, vocalista da banda Nenhum de Nós, foi o convidado da vez para interpretar a canção “A palavra é minha sombra”

Projeto Malak e Tak sempre conta com um convidado especial para interpretar as canções, entre eles já estive o ator e cantor Emílio Dantas

As músicas contam sempre com cantores convidados para interpretá-las. Nos outros singles houve a participação do ator e cantor Emílio Dantas, da cantora Roberta Spindel e do cantor e baixista Arnaldo Brandão. Desta vez, o vocalista do Nenhum de Nós – uma das bandas gaúchas mais icônicas do Brasil – Thedy Corrêa é o convidado.