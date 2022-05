Mais inclusão: Condurú Consultoria completa cinco anos de promoção da ética e diversidade

Com mais de vinte empresas atendidas, a empresa é voltada para implementação de programas que garantam os direitos de todas as raças e minorias nos ambientes corporativos

Nos últimos anos, a pauta da diversidade e inclusão tem sido cada vez mais debatida dentro das organizações e ganhado centralidade nas estratégias corporativas. Nesse cenário, a Condurú Consultoria, empresa voltada para implementação de programas de governança, apoio na construção ou atualização de códigos de ética ou de conduta e promoção de palestras e workshops de diversidade e inclusão, tem ganhado espaço no mercado.

A Condurú comemora em 30 de maio seus primeiros cinco anos de existência. Em sua fundação, a empresa atuava com Coaching de Executivos e consultoria para implementação de programas de Governança e Ética, mas conforme a necessidade das empresas foi aumentando, ampliou seus serviços para o mercado.

“Espero que com 10 anos, a existência da Condurú não faça mais sentido”, diz Drives Rezende Filho, CEO da Condurú Consultoria

Deives Rezende Filho, CEO da Condurú, explica a trajetória da empresa:“O ano de 2017 foi só para pavimentar o caminho. Começamos a faturar mesmo em 2018. De lá para 2019, houve um incremento de 1.050%. De 2019 para 2020, crescemos 337% e de 2020 para 2021, 102%. A previsão de 2021 para 2022 é de 113%”, almeja.

As empresas podem contar com a Condurú no apoio para a estruturação de Comitês de Diversidade e Inclusão, definição de pilares de atuação, apoio para formalização e manutenção dos Grupos de Afinidade, Censo de Diversidade e apoio no Recrutamento & Seleção de vagas inclusivas, além da criação de guias e cartilhas sobre Diversidade e Inclusão na prática e apoio para implementação de Programas de Políticas Afirmativas. O diferencial é que todo esse trabalho é pensado e estruturado na cultura de compliance, ética e integridade, visando o aculturamento tanto da alta liderança quanto do restante dos colaboradores.

Outro foco de atuação da empresa é a área de Mentoring e Facilitação, com a implementação de programas de mentorias individuais e em grupo. O trabalho de Coaching e Mentoria de Executivos também inclui programas individuais e para equipes. Além disso, a Condurú atua na área de Mediação, dando apoio às corporações na gestão de crises e mediação de conflitos.

Nesses cinco anos, Deives presenciou a transformação do mercado corporativo. “Da constatação da diversidade real à ação na maioria das empresas; Em outras, da dor à posição de um constrangedor na exposição negativa nas redes sociais; Não é uma questão de aparecer bem na foto. É uma questão de um imperativo moral do que não foi feito no passado. Não digo só em relação aos negros/indígenas, mas em relação ao desrespeito e falta de oportunidade com as mulheres, à questão do LGBTQIA+, dos gordos, dos maduros, dos PCDs…Diversidade e Inclusão é fazer o que é certo a fazer, com passos bem pensados e no tempo ideal para a empresa e colaboradores”, discursa.

Mudança que move o mundo

Para Deives, a luta precisa continuar e o trabalho precisa ser feito com novas lideranças.. “Mulheres, negros, negras, homens trans, mulheres trans, PCDs, LGBTQIA+, precisam galgar postos de liderança e decisão e não só na base da pirâmide empresarial”, opina.

Mercado de trabalho com um ambiente saudável e acolhedor para todos. Essa é uma das missões da Condurú Consultoria

Diferente de muitas empresas que desejam vida longa, o CEO Deives, na verdade, pensa diferente. Justamente por lutar por mudanças genuínas e significativas na sociedade, ao comemorar cinco anos, Deives deseja que serviços como o que a Condurú oferece, não sejam mais necessários, assim como as questões que eles visam combater.”Estamos, na Condurú Consultoria, celebrando cinco anos de luta, missão de vida, mas espero que, ao completarmos 10 anos, nossa existência não faça mais sentido”, conclui.