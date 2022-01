Mais de 670 milhões em faturamento e franco crescimento: conheça a Oral Sin

‘Recordes sucessivos de vendas de unidades e faturamento” afirma Felipe Sapata, dentista e CEO da Oral Sin

Maior rede de franquias de implantes dentários do país e pioneira na adoção de tecnologias digitais ligadas a odontologia, a Oral Sin faturou cerca de 671 milhões de reais, só entre outubro de 2021 e outubro de 2021. Nesse mesmo período o número de unidades inauguradas cresceu quase 64%. “Estamos bastante satisfeitos com o desempenho da rede”, afirma Felipe Sapata.

A rede Oral Sin, fundada em 2004, no Paraná, passou a atuar em 2009 no sistema de franquias e oferece três modelos de negócio, com investimento inicial de R$ 535 mil. Além disso oferece todo o suporte ao franqueado, desde a escolha do ponto até a formação dos colaboradores.

Entre seus pilares está a promoção da saúde por meio de atendimento humanizado e com excelência. Para Felipe, o atendimento humanizado e a forma acolhedora com que se recebe os pacientes é a marca registrada da empresa: “Temos plena ciência de que um sorriso não é capaz de devolver somente a autoestima, como também a saúde”.

Sobre 2022, Sapata espera que os números se tornem ainda mais positivos e se mantenham acima da média.

“O mercado de saúde e estética é um dos que mais cresce no Brasil. Juntando-se a isso temos o fato de que a odontologia brasileira é uma das melhores do mundo. Desta forma, buscamos atuar com excelência e isso tem se refletido em nossos números positivos e a satisfação tanto dos franqueados quanto dos clientes”. Finaliza o CEO Felipe Sapata.