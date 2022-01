Mais de 3 brasileiros recebem água potável com ajuda de kit desenvolvido por startup

O kit foi criado pela Água Camelo e levado para vários cantos do país com ajuda da Ambev

Em um momento tão difícil como a pandemia, uma startup trouxe não apenas qualidade de vida, como também esperança para milhares de pessoas de comunidades brasileiras. A Água Camelo desenvolveu um kit prático, confortável e seguro que leva água portável para lugares que ainda não têm.

Muitos brasileiros sofrem com a falta de acesso a água, tendo muitas vezes que percorrer rios, morros e becos para conseguir saciar a sede. A Água Camelo criou um kit que filtra e armazena até 15 litros de água potável no intuito de levar água tratada para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Com ajuda da empresa de bebidas, o kit já chegou do Acre ao Rio de Janeiro e impactou a vida de mais de três mil brasileiros

A startup inscreveu o kit na 3ª edição do programa Aceleradora 100+ e foi uma das campeãs, ganhando assim o apoio da Ambev para dar continuidade no projeto. Com ajuda da empresa de bebidas, o kit já chegou do Acre ao Rio de Janeiro e impactou a vida de mais de três mil brasileiros.

A Água Camelo desenvolveu um kit prático, confortável e seguro que leva água portável para lugares que ainda não têm

“Estamos trabalhando com a água filtrada para consumo humano e entendemos que ela é um produto emergencial, que gera um impacto direto e efetivo ao estar disponível. Mas também analisamos as melhorias que essa água provoca na saúde. Sabemos que o acesso a uma fonte segura de água tratada traz outros benefícios à vida. As crianças que consomem essa água passam a ter menos problemas de saúde, o que reflete nos postos de saúde, na impossibilidade de ir à escola, na rotina de trabalho dos pais”, destaca Daniel Ilg, idealizador da Água Camelo

O Kit Camelo consegue reter até 99.9% de todas as bactérias, protozoários e partículas presentes na água, evitando assim vários tipos de contaminação e doenças.

Muito além de ser uma fonte de água segura para as casas dos beneficiados, o projeto gera qualidade de vida e outros benefícios indiretos na vida das pessoas. O Kit Camelo consegue reter até 99.9% de todas as bactérias, protozoários e partículas presentes na água, evitando assim vários tipos de contaminação e doenças.