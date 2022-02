Maior time brasileiro de CS:GO protagoniza documentário sobre ‘Copa do Mundo’ do game no streaming

Disponível gratuitamente pela Red Bull TV, ‘FURIA: Road to Legends’ mostra trajetória da organização rumo ao PGL 2021 de Estocolmo

“Viemos do nada e estamos conquistando o mundo”. As arenas lotadas, cantos eufóricos e apoio de torcedores em vários países explicam a frase de KSCERATO, jogador profissional de Counter-Strike: Global Offensive. E o resultado inédito de um time do país no PGL Major, maior evento de CS:GO do planeta, em Estocolmo, foi apenas uma parte dessa jornada iniciada no interior de Minas Gerais, em 2017.

Nesta terça-feira (15), a Red Bull Media House lançou o documentário “FURIA: Road to Legends”, disponível exclusivamente na Red Bull TV, no qual retrata a trajetória do time, revela bastidores entre players e decisões difíceis do comando técnico para ecoar o som da Pantera além da fronteira do Brasil.

Ao longo de 40 minutos e com ritmo empolgante, FURIA: Road to Legends leva o fã de CS:GO e de eSports por uma viagem na América do Norte e Europa. A pressão pela vaga no Major, a disputa no principal evento mundial do game, a relação entre o time composto por Yuri ‘yuurih’ Boian, Andrei ‘arT’ Piovezan, Kaike ‘KSCERATO’ Cerato, Vinicius ‘VINI’ Figueiredo e André ‘drop’ Abreu fora dos pcs e também com outras lendas, como S1mple, e até mesmo as promessas bem ousadas feitas para chegar ainda mais perto de seus objetivos garantem emoção e surpresas na narrativa.

“Nós estamos aqui para sermos o melhor time do mundo. Nós não estamos aqui para sermos apenas mais um time”, afirma Nicholas ‘Guerri’ Nogueira, em trecho do documentário.

A obra ainda explora os motivos de Drop ter sido escolhido como quinto player e até mostra ‘Last Dance’ de Vini com a camisa da FURIA. “A gente colocou o Drop para dar uma oportunidade, para ver como seria. Quando você troca um jogador é um pouco difícil, pois perde muita coisa, conexão… mas quem sabe o Drop não seja esse quinto jogador e nos ajude durante anos para conquistar o que a gente almeja?”, completa yuurih.

O público pode acompanhar o documentário ou pelo aplicativo da Red Bull TV, disponível globalmente para todos dispositivos móveis e navegadores. Na última segunda-feira (14), Gaules, maior streamer do País, promoveu uma premiere em seu canal na Twitch para apresentar o projeto.

FALLEN E LENDAS DOS ESPORTS TAMBÉM ESTÃO NO STREAMING

Paixão nacional há décadas, o CS:GO lidou com vários obstáculos no Brasil até se tornar um dos principais games por aqui. E um dos expoentes que colocou o País em evidência para o mundo foi Gabriel ‘FalleN’ Toledo, personagem do terceiro episódio da série ‘Part of the Game’, disponível exclusivamente na Red Bull TV.

O fã de eSports ainda pode acompanhar como algumas lendas de diversos games, como Fifa, Street Fighter e o CS:GO, alcançaram o sucesso na série ‘Esports: Unfold’ ou a saga histórica da OG, de Dota 2, rumo ao topo do mundo, no documentário ‘Against the Odds’.