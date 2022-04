Maior Santuário de Santa Rita de Cássia terá réplica da casa da beata

Cássia, munícipio de Minas Gerais, irá abrigar a construção histórica e tão significativa para os fiéis

Santa Rita de Cássia, beata italiana, é sinônimo de perseverança e amor. Não à toa, a santa conquistou inúmeros fiés pelo mundo, inclusive no Brasil. Os devotos de Santa Rita poderão desfrutar de um grande presente: um Santuário que traz todas as características originais da casa da padroeira das causas impossíveis, protetora das viúvas e santa das rosas.

O monumento com mais de 180mil metros quadrados corresponde ao maior Santuário do mundo em homenagem a Santa Rita de Cássia e ficará localizado em Cássia, município de Minas Gerais que dista 392km da capital Belo Horizonte.O Santuário que está em construção desde 2018, será inaugurado nos próximos dia 20, 21 e 22 de maio. Essa data não foi escolhida por acaso, afinal, 22 de maio é aniversário de Santa Rita de Cássia, que nasceu no mesmo dia em 1381.

O projeto do Santuário tem as mãos de diversos profissionais, entre eles, Tiago de Castro, arquiteto que foi responsável pela parte interior do novo Santuário

O padre Michel Pires, religioso responsável pelo local, compartilha as emoções envolvidas nesse momento de grande expectativa. “Com muita alegria recebi a missão de estar à frente do novo Santuário de Santa Rita de Cássia. A expectativa de todos é grande para a inauguração. Cássia está de portas abertas para todos os fiéis e peregrinos. Serão dias de grandes emoções e bênçãos”, convida.

Mão na massa

Mais de 100 empresas fizeram parte do trabalho e, mais de 500 pessoas literalmente colocaram a mão na massa. O empresário e idealizador do Santuário, Paulo Flávio de Melo, conta os detalhes e toda a dedicação envolvida desde a fase preparatória para entregar o Santuário da melhor forma possível. “Foi um longo caminho até chegar aqui. Mas, tudo foi pensado e preparado com muito carinho. Estive em Cássia na Itália, para pegar todas as referências. A casa de Santa Rita, da qual estamos fazendo uma réplica é cheia de detalhes. Ela foi construída na época de 1200, 1300, quando viveu Santa Rita de Cássia”, contextualiza.

Gustavo Bormann, engenheiro responsável pelo projeto, conta que para entregar o Santuário nessa data, a obra não parou nem durante a pandemia.“Seguimos todas as medidas de segurança exigidas, uso de máscara, álcool gel, distanciamento dos colaboradores e, com isso, mantivemos o cronograma da obra e cada tijolo foi colocado no tempo certo”, garante.

O projeto do Santuário tem as mãos de diversos profissionais, entre eles, Tiago de Castro, arquiteto que foi responsável pela parte interior do novo Santuário. “Cuidei de cada detalhe para que tudo ficasse bem acolhedor para receber os fiéis. Desde a escolha dos materiais, das cores, a harmonia dos elementos, o estudo da iluminação e a definição do piso, tudo foi pensado com muito carinho”, esmiuça.

Além da casa da Santa que gera muita expectativa nos fiéis, o novo Santuário, parte de um complexo religioso, abriga um Centro Comercial, a Casa para o Clero, um Velário, sanitários, vestiários, fraldário, praça de alimentação, heliponto e estacionamento para 200 ônibus e até mil carros. São cinco mil pessoas sentadas e duas mil em pé.