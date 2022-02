Maior podcast do mercado de patrocínios, produzido pela Pod360, confirma 2º temporada

“Patrocinei!” apresentado por Ivan Martinho e Fábio Wolff, se consolida como principal fonte de informação sobre o mercado de patrocínios brasileiro

Apresentado por dois dos maiores especialistas brasileiros em patrocínios, Ivan Martinho (executivo e professor na pós-graduação de marketing esportivo da ESPM) e Fábio Wolff (sócio-diretor da Wolff Sports & Marketing e professor no MBA de Gestão e Marketing Esportivo da Trevisan Escola de Negócios), e produzido pela Pod360, o podcast se consolidou como principal fonte de informações para o mercado, atingindo mais de 10 mil ouvintes por mês.

Com a proposta de discutir em profundidade os temas mais relevantes do mercado de patrocínios em áreas como esportes, entretenimento, cultura e eventos segmentados, a primeira temporada contou com participação de profissionais por trás dos maiores investimentos em patrocínio do país, como Eduardo Picarelli (Heineken), Cássio Oliveira (Elo), Rodrigo Bochicchio (Visa), Luciano Sessim (Petz), entre outros.



“Tivemos um retorno muito positivo do mercado, que estava carente de uma fonte de informações instruída e relevante sobre os patrocínios. Contamos com a presença de profissionais sérios, que trouxeram reflexões importantes sobre as tendências, desafios e motivações das empresas que apostam no patrocínio, afirmou Fábio Wolff.

Além dos episódios semanais, que na segunda temporada contarão com as participações de representantes de empresas que investem robustamente no mercado de patrocínios, como Oakberry, Centauro, Orthopride/BodyLaser, Puma, Umbro, TikTok, entre outras, o podcast contará ainda com um conteúdo especial, veiculado às quartas-feiras, denominado “Patrocinei! Express”. São episódios com duração mais curta (oito minutos cada) nos quais Martinho e Wolff discutem sobre fatos relevantes ocorridos durante a semana e que consideram importantes para o segmento de patrocínios.



“O Patrocinei! surgiu como um espaço de difusão que buscava preencher a escassez de conteúdos especializados para a indústria de patrocínios. Construímos na primeira temporada um importante cabedal de informações, disponível a todos os profissionais do mercado, e que ganhará ainda mais robustes nesta nova etapa”, afirma Ivan Martinho.

“Temos muito orgulho desse projeto e de escutar as experiências de executivos que entendem que o mix de mídia e estratégia vai alem dos produtos de prateleira dos grandes players de publicidade. Nada melhor do que a experiência do Ivan e do Wolff para conduzir um conversa em torno de como conectar paixão, propósito e experiência na construção de uma marca”, afirmou Marcos Chehab, sócio e CEO da Pod360.