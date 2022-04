Maior festa junina de SP volta após 2 anos de pandemia e promete atrair público de 20 mil pessoas

Com espaço gastronômico e parque de diversões, evento confirma a presença de artistas como Luan Santana e Alok no palco principal, a preços populares

Entre os dias 25 de maio e 19 de junho, acontece a 105ª edição da Festa Junina de Votorantim, a mais tradicional festividade caipira do estado de São Paulo, que promete atrair um público de até 20 mil pessoas.

O evento vai reunir artistas de todo o país com shows a preços populares, além de oferecer diversão e pratos típicos, ofertada por 18 entidades assistenciais que, juntas, atendem milhares de pessoas.

A montagem da festa na praça Lecy de Campos já começou e deve durar 40 dias, até que tudo esteja pronto para receber o público.

O investimento para a estrutura neste ano chega a R$ 2 milhões, de acordo com a Viva+ Entretenimento, empresa responsável pela realização do evento, que conta também com a parceria do Fundo Social de Solidariedade do município e com o apoio da Prefeitura Municipal de Votorantim.

Para o trabalho de montagem, foi contratada uma empresa especializada, que realiza montagens em outros grandes eventos, como os festivais Rock in Rio e Lolapallooza, e ficará responsável pelas instalações metálicas, hidráulicas e elétricas de toda a festa.

A festividade conta com espaço gastronômico coberto, que receberá as barracas das entidades beneficentes que atuam na região, com muitas mesas e cadeiras para acomodar os visitantes que querem degustar os pratos típicos da época, parque de diversões, além do local onde os shows acontecem ser coberto e dividido entre área vip, pista e camarote.

Após dois anos de pandemia, sem o evento, a Festa Junina de Votorantim volta com tudo e traz diversos nomes da música nacional, dentre eles: Jorge & Mateus, Nando Reis, Luan Santana, Henrique e Juliano, Raça Negra, MC Pedrinho + DJ GBR, Gusttavo Lima, Barões da Pisadinha, Matuê, Zé Neto & Cristiano, MC Hariel + MC Davi, Menos é Mais, Alok e Gustavo Mioto, que integram o palco principal.

