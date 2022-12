Maior apartamento linear da América Latina está à venda por R$40 milhões em bairro de São Paulo

Com 1250 m² de área útil, seis suítes e 12 vagas na garagem, a mansão suspensa fica envolta à Mata Atlântica, em condomínio de luxo exclusivo

O maior apartamento linear da América Latina está à venda por 40 milhões de reais. Quem apresenta essa verdadeira mansão suspensa é o corretor de imóveis especializado em luxo e alto padrão, Cauê Matsumoto, junto ao seu parceiro Gustavo Matiro.

Com uma área útil de 1.250 m², seis suítes, 12 vagas de carro e uma de moto na garagem, o imóvel de alto padrão fica localizado no bairro Retiro do Morumbi, em São Paulo, envolto pelo verde da Mata Atlântica que cerca o local.

Em seu canal no YouTube, Cauê mostra os diversos ambientes da residência, que possui climatização nos diversos cômodos. “O apartamento de luxo possui hall de entrada em mármore Sivec, com um espetacular living em estilo neoclássico amplo e imponente, com pé direito alto, totalmente integrado em vários ambientes e com todos em piso cumaru”, explica o corretor.

Conectada ao ao living, está a sala de lareira, com poltronas Barcelona como destaque, que dá acesso à varanda, com piscina privativa e aquecida e uma vista imponente para Marginal Pinheiros e para a floresta. Já a imponente sala de estar possui muita entrada de luz e ventilação natural, além de dois lavabos sociais e uma sala de jantar elegante, que dá acesso à área gourmet.

O espaço gourmet interno possui piso de porcelanato, muito espaço e diversos ambientes, além de uma cozinha bem equipada, adega para 190 garrafas, torre quente e integração com a varanda igualmente gourmet, onde fica a churrasqueira, forno de pizza e mesa giratória.

A cozinha convencional é completa, com despensa e linha de equipamentos profissionais. A área de serviço conta com máquinas de lavar e secar importadas, dois quartos e um banheiro para colaboradores, sala de ferramentas e sala técnica.

Indo em direção ao espaço íntimo do apartamento, é possível notar o longo corredor que foi preparado para se tornar uma galeria de artes, com iluminação adequada para exposição das obras, escritório de home office, mais uma entrada social e sala de cinema com forro acústico, piso carpetado, caixas de som e reciver com amplificadores, e telão de 4x2m, ideal também para quem trabalha com produção de conteúdo audiovisual. Além disso, há um maravilhoso espaço de family room, com varanda privativa e copa de apoio.

A residência ainda possui seis dormitórios com portas blindadas, para maior segurança, sendo cinco suítes de alto padrão, com closets e varandas. O destaque vai para a suíte master, com incríveis 230m de área total – 80m apenas no dormitório, com bela marcenaria e ampla varanda aconchegante.

Além disso, o dormitório principal possui hall de entrada, amplo closet feminino e linda sala de banho com piso aquecido em mármore Carrara e hidromassagem, closet masculino exclusivo, com paredes em veludo e mantendo os armários todos Ornare, sala de banho luxuosa em mármore Dinasta Brown e sauna úmida revestida com cerâmica importada e bancos em mármore.

Para fechar com chave de ouro o tour pela mansão suspensa, o condomínio também conta com ampla área de lazer, quadra esportiva, área fitness, piscina coberta e, ao todo, apenas 12 apartamentos, o que traz a atmosfera de exclusividade ao espaço.