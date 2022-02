Maiara & Maraisa relançam “Você Vai Ver”, sucesso de Zezé Di Camargo & Luciano nos anos 90

A canção foi regravada para novela das seis da Rede Globo, “Além da Ilusão”

Para quem estava com saudade do sertanejo raiz, a notícia é boa! Maiara & Maraisa acabam de lançar uma música que foi um grande sucesso nos anos 90. Além de trazer memórias e muita alegria com a nova canção, a dupla também vai apresentar esse grande hit para a nova geração. A música estará na novela das seis da Rede Globo, “Além da Ilusão”.

A canção é uma sofrência romântica e promete voltar a ser hit



A canção “Você Vai Ver” foi escrita por Carlos Colla e Elias Muniz, e cantada por Zezé Di Camargo & Luciano em 1994. Agora esse mesmo sertanejo raiz estará na boca de Maiara & Maraisa, que deram uma nova roupagem para canção, o que promete agradar ao público que ainda não conhecia a música e também aqueles que a entoavam nos anos 90.

A dupla já cantou com Zezé Di Camargo, inclusive, as irmãs até fizeram homenagem ao cantor nas redes sociais no aniversário dele



“Você pode provar milhões de beijos / Mas sei que você vai lembrar de mim / Pois sempre que um outro te tocar / Na hora você pode se entregar / Mas não vai me esquecer nem mesmo assim”, diz um dos trechos. Reforçando a pegada romântica da música, a melodia que a dupla fez na regravação foi o equilíbrio perfeito para conferir identidade própria a música sem descaracterizar o grande clássico.



A canção será tema do par romântico Letícia e Bento, interpretado por Larissa Nunes e Matheus Dias (Foto: Fábio Rocha/Gshow)



A versão foi feita para integrar a trilha sonora de “Além da Ilusão”, que estreia nesta segunda-feira, 7. A música será tema do par Letícia e Bento, interpretado por Larissa Nunes e Matheus Dias.