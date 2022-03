Maiara, da dupla com Maraisa, e Camila de Loures fazem as pazes após briga no “Passa ou Repassa” do SBT

As duas confessaram que eram muito competitivas na época

Nesta semana, Virgínia Fonseca e Camila de Loures receberam Maiara & Maraísa no Podcats. As quatro bateram um papo super descontraído, o que o público feliz e surpreendido por conta da briga que duas delas já tinham tido. Camila e Maiara confessaram que brigaram por conta de um jogo que participaram “Domingo Legal”.



Quem entrou no assunto da briga foi Camila, que fez questão de pegar nas mãos de Maiara e brincar sobre o assunto. “Não foi uma briga, né amiga? A gente deu uma discutida no final”. Maraisa contou que até hoje não entendeu direito o que tinha acontecido entre as duas, já Maiara afirmou que aquela briga fez as duas se aproximarem.

Mesmo com a briga, Maiara disse que lembra com carinho do dia porque Marília fez questão de estar com elas no programa



As três riram e contaram sobre o ocorrido para Virgínia. Aconteceu há aproximadamente um ano no quadro “Passa ou Repassa”. Maiara respondeu uma questão e acertou, mas Camila alegou que a colega tinha recebido uma dica da Maraísa. “Eu ouvi e não aceito essa rodada”, contou a youtuber.



Maiara estava com irmã e a cantora Marília Mendonça e as três disseram que Camila estava tentando roubar, mas parece que tudo já está resolvido entre elas. “Mas nasceu nossa amizade”, revelou a youtuber, que contou que também pediu desculpas a colega. A dupla contou que saiu do programa chateada, ainda mais por ter perdido o jogo.





Com a amizade restaurada, talvez seja o momento perfeito para uma revanche. Será? As duas comentaram que sempre que se encontram falam sobre a vontade de fazer um novo embate. Agora resta ao apresentador Celso Portiolli fazer isso acontecer. O que você acha, Celso?