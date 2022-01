Mahmoud Baydoun lança e-book para ajudar o desempenho das mulheres na hora “H”

O manual “Xeque Mate – O prazer de saber se posicionar” possui 69 dicas de posições, com grau de dificuldade e indicação para gestantes

O sexólogo, ex “BBB” e ex “No Limite” Mahmoud Baydoun está lançando mais um ebook. O mestre em psicologia e especialista em sexologia pela Universidade de São Paulo, disponibilizou mais uma obra erótica, o “Xeque Mate – O prazer de saber se posicionar”.

O sexólogo, ex “BBB” e ex “No Limite” Mahmoud Baydoun está lançando mais um ebook. O mestre em psicologia e especialista em sexologia pela Universidade de São Paulo, disponibilizou mais uma obra erótica, o “Xeque Mate – O prazer de saber se posicionar”.

Mahmoud ensina diversas posições para hora “H”, incluindo o grau de dificuldade (fácil, médio ou difícil) e indicação para gestantes. O e-book possui dicas para todas das pessoas, independente da identidade de gênero e orientação sexual.

Mahmoud ensina diversas posições para hora “H”, incluindo o grau de dificuldade (fácil, médio ou difícil) e indicação para gestantes

“Costumo dizer que qualquer relação saudável, é pautada no equilíbrio em dar e receber, uma via de mão dupla. É muito bom quando sentimos prazer juntos. O prazer sexual é direito de todas as pessoas adultas e quando a satisfação é mútua, o casal desenvolve muito mais intimidade e confiança”, diz o veterano em realities shows.

Em parceria com o personal trainer, Vinicius Pacheco, o sexólogo também apresenta no e-book alguns exercícios de alongamento e fortalecimento muscular, para que as posições sejam bem executadas e muito mais prazerosas.

O influenciador está passando o Réveillon em Paris, na França, com suas amigas e ex-colegas de confinamento de BBB, Ana Clara e Gleici Damasceno

Em setembro, lançou o “Muito Prazer, Mahmoud Baydoun”, ebook que foi sucesso e recorde de vendas. Com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram (@mahmoudbaydoun_), o sexólogo quebra tabus com vídeos descontraídos e de fácil compreensão sobre educação sexual. Os temas abordados são informativos e esclarecedores para muitas de suas seguidoras que pretendem dar um “upgrade” na vida íntima. O influenciador está passando o Réveillon em Paris, na França, com suas amigas e ex-colegas de confinamento de BBB, Ana Clara e Gleici Damasceno.

Para saber mais sobre o ebook, acesse: www.mahmoudbaydoun.com.br/xeque-mate/