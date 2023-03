Mafran, diretor-geral de produção da Record TV anuncia “A Grande Conquista”, novo reality show que vai contrariar o padrão normal dos realities

“A Grande Conquista” é a grande aposta da emissora em que executivos estão trabalhando desde 2022 e o formato pretende ser bem diferente dos realities vistos até o momento, com número recorde de participante e grande poder de decisão do público

O novo reality show da Record TV nasceu para ser um reality bem diferente dos convencionais. Pelo menos foi o que garantiu Chica Barros, diretora do programa, Mafran Silva Dutra, diretor-geral de produção, e o bastante conhecido, Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities, em entrevista a Dani Bavoso e Flávio Ricco na edição desta quinta-feira (9) do “O Programa de Todos os Programas”.

Mariana Rios conversa com Dani Bavoso

Créditos: Divulgação R7



Flávio Ricco explorou bastante os entrevistados sobre detalhes do programa e conseguiu arrancar muitas informações exclusivas. Entre elas, uma pergunta que deixou a internet em polvorosa: como será a dinâmica do novo reality show que vai começar com 80 participantes. Segundo Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities, a produção pré escolheu um grupo de 16 pessoas que serão os primeiros participantes do programa.

Segundo Chica, os participantes terão que conquistar coisas como banheiro e cama



“Dentro dessas 16 pessoas, o público que vai escolher quais as 10 que vão poder ir direto para a Mansão, que é a parte principal do programa, a segunda etapa do programa, e sem precisar passar pela Vila, que é uma primeira etapa, que vai ser uma espécie de uma peneira, para definir quem é que vai também para a Mansão”, explica Carelli.

Mariana Rios será a apresentadora da atração

Créditos: Divulgação R7



Ainda segundo o executivo, “antes mesmo da Vila, a gente vai apresentar 16 pessoas, para o público escolher 10 dessas para não precisar passar pela Vila, para ir direto. Os outros 6 vão descer para a Vila junto com outros 64 pessoas. Dessas 64 pessoas vão ter pessoas que vão se inscrever, inclusive, está aberta as inscrições, qualquer um pode se inscrever, e vai ter outras pessoas que foram convidadas, que foram sugeridas” detalhou Rodrigo Carelli.

Imagens exclusivas da Mansão foram divulgadas

Créditos: Divulgação R7



De acordo com Mafran Silva Dutra, diretor-geral de produção, essas 16 pessoas vão contrariar o padrão normal de realities selecionado pelas produções de acordo com perfil, característica, região, cidade, entre outros fatores, porque serão selecionados pelo público. “Aqui no ‘A Grande Conquista’, já começa de um caminho diferente. Normalmente as pessoas dizem que o Carelli é que escolhe o elenco, dessa vez, você de casa é que vai escolher o elenco, de forma que, quem vai definir entre esses 16, os 10 que vão de verdade ir para a segunda fase, é o público”, explica.

Mafran, diretor-geral de produção da Record TV anuncia “A Grande Conquista”, novo reality show



Segundo Mafran, ‘A Grande Conquista’ é um reality em que o público tem o grande poder de decisão, logo na pré-estreia. Os 16 são famosos com níveis de fama diferentes. Alguns mais e outros menos conhecidos. Já para Carelli, “depois que começa o reality, todos ficam igualmente conhecidos”.



Os 16 primeiros escolhidos ficarão livres para fazer campanhas junto ao público para conseguir garantir a sua vaga no programa. Na pré-estreia, agendada para o próximo dia 2 de abril, eles serão anunciados e a partir daí, terão o direito de participar e fazer campanhas em redes sociais, acionar os amigos, participar de programas da casa e até de programas em outras emissoras até o dia 8 de abril. Esse será o primeiro grande desafio. Nesse período não haverá confinamento e os votos poderão ser computados oficialmente na página do R7.com, e não haverá programação oficial, além da participação em programas da casa. Quem desejar participar do programa poderá fazer a inscrição pelo site.

Segundo Carelli, para ser selecionado o participante precisa de ter coragem. “A gente está convidando as pessoas a passar por uma seleção, a gente não está convidando as pessoas a participar de um reality show. É um reality show que é uma seleção. Esses primeiros 10 dias do reality show fazem parte da seleção também. Dez pessoas tiveram a oportunidade de ir direto para a Mansão pelo público, mas essas outras 70 vão ter que lutar para 10 delas irem também para essa Mansão. E a grande pergunta é: o que vai valer mais para o público? O carisma daquelas pessoas que foram direto ou a força dessas pessoas que estão lutando aqui? Isso vai ser colocado em jogo. E a gente precisa de pessoas que estejam a fim de passar por qualquer coisa, porque vai ser uma situação de limite, de pouca estrutura, de pouco conforto, o famoso perrengue”, fala Carelli.

Segundo Chica Barros, diretora do programa, terão dinâmicas que serão capazes de melhorar a vida dos participantes, respondendo a pergunta de Ricco sobre banheiro e camas para todos os participantes. “A ideia é que não é um processo fácil, que é isso que o Rodrigo falou, está ali porque quer muito e vai passar por um monte de situações, tem as provas para ir afunilando isso com eliminações e a vida deles, que não vai ser fácil que, eventualmente pode ter como mérito ou prêmio algum conforto a mais ou a menos, eles podem ser privados de alguma coisa” adianta Chica.



Ricco insiste em querer saber sobre a rotina dos participantes, e Carelli diz que uma reunião foi realizada para discutir isso. “Acho que é um ponto muito importante isso, ainda sobre essa fase da Vila, sobre esses 64, que eu andei lendo bastante, quem serão os 64? Nós estamos à procura de anônimos e muitos famosos também vão participar da Vila. A Vila não está restrita a anônimos. As inscrições abriram no “Domingo Espetacular” agora, e nós estamos já com milhares de inscrições de vários lugares do Brasil e nós temos pessoas anônimas se inscrevendo, nós estamos querendo anônimos com coragem, vontade de conquistar, de passar por essa experiência, porque é uma grande experiência de vida, tudo que a gente aprendeu nos realities, que todos que participaram, é uma grande experiência de vida”, afirma Mafran.



De acordo com Mafran, o público sempre argumentou que se estivesse no lugar de um determinado jogador, agiria de diversas maneiras diferentes, e que chegou a hora. “Nós estamos com muitas pessoas famosas se inscrevendo, que são perguntas que vieram para a gente pelo chat, então nós estamos com muita gente, blogueiros, famosos regionalmente, famosos nacionalmente, na internet, etc. Então nós temos várias pessoas, e até surgiu uma história: dificuldade e por isso foi criada a história do anônimo. Não! Nós estamos desde o ano passado desenvolvendo esse reality, se tornou notícia agora, mas nós estamos trabalhando desde o ano passado e desde sempre nós imaginamos e contávamos em ter o anônimo”, detalha Mafran.



Segundo o executivo, o público terá o poder de votar para escolher quem fica no programa e detalhes de algumas provas, já que será um reality bastante colaborativo. Os participantes que irão para a Mansão irão receber um cachê para participar do programa, assunto que segundo Mafran, sempre rende polêmicas, mas, que é um ponto resolvido na emissora.

Para selecionar os participantes, a produção aplicará alguns filtros, o primeiro será o próprio descritivo, em seguida, os vídeos enviados pelos participantes e na terceira etapa, a produção entrará em contato para entrevista com os candidatos que permanecerem na seletiva. Além dos 6 famosos que entrarão na Vila por estarem desclassificados após a primeira campanha, outros famosos farão parte desta fase e brigarão pela vaga com os anônimos. Estes famosos outros fizeram parte da seletiva de onde saíram os primeiros 16 e foram contratados para a fase da Vila e estarão entre os 70 (os 64 + os 6 que não entraram na Mansão pelo voto do público).



“Nesta primeira fase dos 16, nós vamos ter uma divisão clara entre homens e mulheres. A partir da Vila, aí quem vai decidir é o público, porque o público vai ter o poder supremo sobre todas as decisões, somado ao comportamento, a capacidade de quem estiver lá dentro da Vila, de conquistar. Existe risco de desistência, existe risco de conquistar espaço, manter, mas, nós não sabemos da Vila exatamente qual o perfil e o gênero que vai sair dali”, explica Mafran sobre a divisão entre os sexos.



Mariana Rios, ex-apresentadora do Ilha Record 2 será a apresentadora do “A Grande Conquista” contou que soube do reality por uma nota, mas que não falaram nada sobre a apresentação e que decidiu ficar bem quietinha, até que recebeu uma mensagem do Mafran. “Quando ele me mandou a mensagem, eu falei: eu sabia! Dentro da minha cabeça, do meu coração, já era eu ali. Quando ele enviou a mensagem eu fiquei super emocionada com mais um convite, mais um voto de confiança, e mais um presente dado pela Record”, disse Mariana.

A estreia está marcada para o dia 2 de abril, quando os 10 vencedores que fizeram a melhor campanha serão revelados, e ficarão isolados em um hotel acompanhando a briga dos 70 pelas 10 vagas restantes. No dia 8 de abril, os 10 vencedores se juntaram aos 10 escolhidos e começará uma nova etapa do reality. O prêmio para o(a) grande vencedor(a) é de R$1 milhão de reais.