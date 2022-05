Mãezona do MasterChef Brasil 2022, Edleide diz querer provar ao marido que nunca é tarde para fazer o que ama

A maranhense de São Luís/MA é dona de casa, mãe de três filhas e deseja abrir o seu próprio restaurante

O MasterChef Brasil 2022 está indo para o terceiro episódio e já eliminou duas participantes, Fernanda e Genesca. Os 14 cozinheiros amadores que continuam na disputa concorrem a um prêmio de R$300 mil, além do tão almejado troféu e premiações dos patrocinadores.

Entre os competidores, Edleide Araújo, de 42 anos, se destaca pelo seu jeito mãezona. Natural de Barra do Corda e atualmente morando em São Luís, no Maranhão, a dona de casa diz que o seu hobby preferido é fazer as suas filhas felizes.

“A Edleide é mãe de três meninas, de idades diferentes, então a gente vai ao shopping, vai à praia, mas o que mais gosto de fazer com elas é viajar, é conhecer o Brasil e fazer elas sorrirem. O meu hobby predileto é fazer as minhas filhas felizes”, diz a aspirante a cozinheira profissional.

Sobre estar no programa longe das meninas, a maranhense brinca que o pior é estar distante da sua filha mais nova, porque ela ainda é uma bebê e não interage muito ao telefone.

“A mais velha vibrou muito, tá comigo, se preocupa comigo. A mais nova, por ser muito tímida, em alto grau, ela me quer sempre perto. E o que mais tá mexendo comigo é que eu tenho uma bebê de 2 anos e 3 meses. A minha mãe ficou cuidando delas, mas a pequenininha tá me doendo porque eu ligo e ela não olha pra mim. Então vocês imaginam como eu tô, e eu não posso chorar”, conta Edleide.

A cozinheira amadora se formou em Jornalismo quando mudou-se para São Luís, mas precisou abandonar a carreira para cuidar da sua família. Na competição, quer testar seus limites e, fora dela, almeja abrir seu próprio restaurante e provar ao seu marido que nunca é tarde para se profissionalizar e fazer o que ama.

Divertida e orgulhosa, a participante fala que aprendeu a cozinhar com sua mãe e sua avó, ainda em Barra do Corda, interior do Maranhão, e que sua comida preferida é comer bem.

“O meu prato preferido é comida boa! Mas o que eu gosto mesmo de cozinhar são pratos da minha região, pratos do Maranhão. Umbu, arroz de cuchá, um bom vatapá, um bom caranguejo, a Maria Isabel que não pode faltar e uma boa galinhada. Um mocotó, um sarapatel”, explica a dona de casa.

A nova nona edição do MasterChef Brasil é exibida toda terça-feira, a partir das 22h30, depois do programa Faustão na Band, com transmissão simultânea no band.com.br e no aplicativo BandPlay.

Além de passar na tela da Band, o programa ganha também exibição no canal Discovery Home & Health e no discovery+, a partir do dia 20, sempre às sextas-feiras, a partir das 19h25.