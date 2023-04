Mãe de santo Michelly da Cigana disponibiliza passe da cura gratuitamente no Dia dos Povos Indígenas (19)

Com a proposta de ajudar pessoas que buscam saúde, prosperidade, amor e crescimento espiritual, a mãe de santo Michelly da Cigana, que tem 29 anos de religião, dedica sua vida ao bem-estar do próximo por meio do trabalho que desenvolve como responsável por um centro religioso de umbanda e quimbanda na cidade de Alvorada, no Rio Grande do Sul, o Magia Cigana.

Ao longo do ano ela desenvolve diversos trabalhos sociais, como o que promove nessa quarta-feira (19/04), quando é comemorado o Dia dos Povos Indígenas. “Sempre nessa data realizo o passe da cura gratuitamente para quem me procura aqui no centro religioso em busca de saúde para o corpo e para a mente, em busca de cura de alguma doença grave e outros problemas relacionados aos bem-estar físico e mental”, pontuou.

A mãe de santo explica que desenvolve também outros trabalhos gratuitos em datas comemorativas como Páscoa, Dia das Crianças e Natal. “São momentos em que dedico meu trabalho espiritual com o objetivo de promover o bem”, acrescenta Michelly, que, por meio dos seus oráculos, cartas ou búzios, consegue atender a todos que buscam auxílio. “Buscamos sempre o caminho da verdade para melhor orientar aqueles que mais precisam, sempre com muita sinceridade e muito axé”.

Todas as segundas-feiras a gaúcha também realiza aberturas financeiras para quem deseja conseguir uma colocação profissional, melhorar a vida financeira e trazer prosperidade para os negócios. “Nesse trabalho nós cobramos valores simbólicos, porque o intuito é, mais uma vez, trazer sucesso e mudanças positivas para a vida das pessoas”.

Além de responsável pelo centro religioso Magia Cigana, Michelly também é mentora de um curso de baralho cigano e mantém seu canal no YouTube, com 346 mil inscritos, onde apresenta rituais e outras atividades. No Instagram, ela soma mais de 700 mil seguidores que acompanham seu trabalho.