Mãe de Marília Mendonça, dona Ruth, é exemplo de garra e força

Ruth se pronunciou no Instagram, na madrugada desta segunda-feira (8), sobre a morte da filha

Ruth Dias, está passando por um dos momentos mais dolorosos de uma mãe: perder um filho. A filha dela, a cantora Marília Mendonça, faleceu na última sexta-feira, (5), vítima de um acidente aéreo. Na quinta-feira, (4), foi aniversário de Ruth e Marília teceu elogios à mãe em postagem em seu Instagram (@mariliamendoncacantora). E o elo das duas era gigante.

Desde o trágico acidente, a mãe da cantora ainda não tinha se pronunciado sobre a morte de Marília Mendonça

Marília nasceu no município de Cristianópolis/GO, mas foi criada em Goiânia e teve uma infância muito simples ao lado da mãe. Dona Ruth queria muito ser mãe e aos 26 anos parou de tomar anticoncepcional. Durante toda a gestação, ela conversava com a filha ainda na barriga e quando foi dar à luz, não estava bem de saúde. Ela teve três paradas cardiorrespiratórias na hora do parto: “Quando eu a vi, que eu a peguei no braço, ela riu para mim. Colocando toda a confiança, como se já me conhecesse e tivesse falando: “oi mãe, tá tudo bem comigo e com você. Agora é nós duas”, contou emocionada no Arquivo Confidencial, no Domingão do Faustão, em julho do ano passado.

O elo entre as duas era gigante. Na foto, dona Ruth e Marília

“Eu sempre a super protegi, isso dificultou mais ela a ir para a estrada. Sem pai, mas eu fui pai e mãe. Ser mãe dela eu tenho o maior orgulho, porque ela é maravilhosa e nunca me deu trabalho”, também contou emocionada. A mãe sempre apoiou o sonho da cantora de viver de música, e correu atrás junto com a filha. “Às vezes a gente ia, porque era boca livre [o cachê dos shows], churrasco e a gente iam comer para caramba”, contou rindo.

Desde o trágico acidente, a mãe da cantora ainda não tinha se pronunciado. Mas pela primeira vez, Dona Ruth, se pronunciou através de seus stories em sua conta no Instagram (@ruthmoreira67). Ela postou uma foto com Marília fazendo biquinho de beijo e escreveu: “Tudo é dele, por ele e para ele. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor”.

A sua força foi elogiada pela cantora Maraisa, uma das melhores amigas da filha, que escreveu em seu Instagram (@maraisa): “Não tenho dúvidas que a senhora é a mulher mais forte que eu já conheci em toda a minha vida e também não tenho dúvidas do tamanho do seu Deus, porque, na hora do desespero, a gente fala muita besteira e, talvez, decepcione até Ele… E você me corrigiu o tempo inteiro! A pessoa que mais me mostrou entendimento até agora, e a mulher que mais tem me ensinado nessa vida! Cada palavra que você disse desde o primeiro momento da pior notícia da sua vida, tenho certeza disso, está na minha mente! Você agradeceu a Deus a todo segundo, pela oportunidade de ser “A mãe da Marília Mendonça”!” e finalizou: “Minha gratidão eterna por você me ensinar mais sobre Deus! Estarei com você todos os dias da minha vida, que Deus me permitir! Saiba que, aqui, você também tem uma filha! Te amo!”.

Que Dona Ruth tenha força, garra e serenidade daqui para frente. A perda de um filho não é fácil, mas que ela consiga transmitir todo esse amor ao seu neto, Léo, fruto da continuação desse amor infinito entre ela e Marília.