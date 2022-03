“Mãe de bichos” – Modelo Ana Elisa faz sucesso com vídeos procurando família de carneiro

A modelo também é advogada e mantém a fazenda para estar próxima dos bichinhos

Uma nova influenciadora de Mato Grosso do Sul está se destacando no Brasil. Loira, do olho claro, modelo e muito bem vestida, quem passa pelo feed de Ana Elisa se surpreende positivamente com a jovem. A advogada tem várias facetas diferentes, tem seu lado advogada, a de modelo e também a de amante da natureza. Ela ama bichinhos e viralizou com vídeos de uma ovelha filhote que ela adotou.



Nas redes sociais, logo na biografia, Ana já revela para quem chega: “te ajudo a se motivar”, “espalhando amor pelo mundo”. As frases estampam o Instagram porque é exatamente isso que a modelo tenta passar para frente. A modelo ficou famosa nas redes sociais recentemente ao adotar o carneirinho Binho.



Além dos treinos, Ana sempre tenta tirar parte da rotina para passar tempo com Binho e seus três cachorro



“Sempre postei lifestyle e motivações para vida saudável, e fiz um vídeo como uma brincadeira para mostrar como ele [Binho] era grudado comigo. No outro dia, acordei e tinha muitas visualizações, famosos comentando o vídeo, e no fim da semana já tinha programas de TV querendo saber mais dele. Por causa da repercussão, acabei fazendo uma série mostrando a rotina do gordinho famoso e a busca pela sua família”, explicou a dona.

Além de cuidar do Binho, Ana também tem três cachorros. Ela se mostra uma pessoa positiva, que gosta sempre de estar próxima à natureza, como em sítios, fazendas e na praia. Por isso, a jovem se intitula “mãe de bichos” e sempre posta vídeos dos animais nas redes sociais.



Sobre a história do carneiro, Ana explica: “ele é filhote de uma ovelha que teve gêmeos. Ocorre com certa frequência da ovelha [mãe] ficar só com o carneiro maior e rejeitar o menor. Achamos o Binho no pasto da fazenda, sozinho com uma bicheira no rosto. Levamos ele pra um lugar para tratar até ele ser independente”.

Mesmo cuidando de tantos bichinhos e de uma carreira agitada, ela faz questão de tirar um tempo para ela cuidar do corpo e praticar esportes, como o beach tennis



Hoje, Binho se integrou a fazenda de Ana e mantém amizade com os cachorros do local. “Gosto demais de animais desde criança, inclusive quando comecei a faculdade trabalhava em ONGs de proteção animal. Agora com a rotina na fazenda consigo ter contatos com tantos outros animais. O Binho é um doce, amoroso, sapeca, e conquistou todo mundo além de mim”, conclui a modelo.