Madero Route 60 inaugurado entre Goiânia e Brasília, promove experiência gastronômica única

No próximo sábado, 9 de março, o Grupo Madero celebrará a abertura do Madero Container Route 60, seu mais recente restaurante localizado às margens da Rodovia BR 060, conectando Goiânia (GO) a Brasília (DF), nas proximidades de Abadiânia.

Para os amantes da culinária, esse novo empreendimento oferecerá a chance de saborear as delícias do cardápio, incluindo o famoso cheeseburger e também a conveniência do serviço de drive-thru. Essa opção permitirá aos clientes em trânsito realizar seus pedidos sem sair do veículo, retirando-os facilmente na janela de entrega da unidade.

Com uma área construída de 210m² e capacidade para acomodar 56 pessoas, o Madero Route 60 proporciona um ambiente acolhedor e moderno. Equipado com totens de autoatendimento, o restaurante promete uma experiência personalizada, onde os clientes podem criar suas refeições sob medida, desfrutando de uma atmosfera que combina tecnologia e conforto. Além disso, para aqueles que não conseguem se separar de seus pets, o local é pet-friendly.

No menu, destaca-se o carro-chefe Madero Route 60, o irresistível Cheeseburger Madero, composto por pão crocante, alface e tomate orgânicos, maionese artesanal, queijo, carne com baixo teor de gordura e sem conservantes artificiais. O cardápio ainda oferece opções de burgers vegetarianos e veganos, além de diversas entradas, como batatas fritas, chicken fingers, mini-pastéis e as famosas mini-coxinhas. Para finalizar, o estabelecimento oferece sobremesas irresistíveis, como o brownie de chocolate e brigadeiro de colher, sem conservantes ou corantes artificiais.

Todos os pratos são elaborados com ingredientes provenientes da Cozinha Central do Grupo Madero, em Ponta Grossa (PR). O processo verticalizado garante o padrão de qualidade que tem conquistado cerca de três milhões de clientes por mês, atendidos nos restaurantes do grupo distribuídos por todas as regiões do país.