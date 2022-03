Lupo inaugura centro cultural com exposições interativas e auditório em Araraquara (SP)

No Espaço Lupo, que está localizado logo na entrada do complexo fabril, os conteúdos serão apresentados de forma lúdica e tecnológica

Como parte das ações anunciadas para comemorar seu centenário, a Lupo, marca referência no mercado têxtil brasileiro, irá inaugurar no dia 19 deste mês um novo espaço cultural na cidade de Araraquara.

Denominado ‘Espaço Lupo’, o ambiente de 750m² contará com uma exposição interativa, um Centro de Memórias com documentos e fotos históricas, além de um auditório, onde serão realizadas exposições temporárias, palestras, eventos externos e internos, como recepções aos novos funcionários da empresa e aos visitantes.



Liliana Aufiero, Diretora Presidente da Lupo e neta do fundador da empresa, Henrique Lupo. (Crédito: Eduardo Anizelli / Folhapress)

“A Lupo sempre teve sua história muito atrelada à cidade de Araraquara, onde fica nossa sede até hoje. Por isso, grande parte dos nossos registros e acervos contam também a história do desenvolvimento da cidade e é isso que quisemos deixar acessível aos moradores de Araraquara e aos visitantes no nosso Centro de Memória, que é o coração do Espaço Lupo”, explica Liliana Aufiero, Diretora Presidente da Lupo e neta do fundador da empresa, Henrique Lupo.

Segundo a empresa, o centro cultural foi idealizado no final de 2017 por descendentes de Henrique Lupo, que pensaram em organizar a memória da família e da fábrica reunindo e informatizando inúmeros documentos e fotografias que fazem parte do acervo da Lupo e que, até então, estavam apenas armazenados em arquivo físico. Desta ideia nasceu, mais tarde, um projeto maior, o Espaço Lupo, planejado cuidadosamente por uma equipe de renome formada pelo escritório de arquitetura MMBB, de Marta Moreira e Milton Braga, pela doutora em história social Simona Misan e pelo especialista em mostras artísticas, o arquiteto Marcus Vinicius Santos.

No Espaço Lupo, que está localizado logo na entrada do complexo fabril, os conteúdos serão apresentados de forma lúdica e tecnológica. Diferentes instalações, como uma meia de 100 metros, vídeo wall com campanhas memoráveis da marca, máquinas de tecelagem históricas e um painel irão abordar alguns marcos da trajetória da Lupo desde sua fundação, em 1921. Já no Centro de Memória, será possível ver uma linha do tempo com a história completa da empresa e da família Lupo e um arquivo deslizante, que guarda toda memória desses mais de 100 anos em arquivos físicos.

“É muito interessante ter um ambiente que reúne oficialmente toda essa história, com certeza um desejo realizado. Estamos muito contentes e empolgados com a inauguração do Espaço Lupo, sendo este mais um legado sólido que vamos deixar para os colaboradores, essenciais nessa trajetória, e para todo o Brasil”, ressalta Liliana.

Com mais esse projeto inovador, a Lupo pretende se conectar cada vez mais com o público, trazendo um novo espaço também para abordar questões ligadas ao vestuário íntimo, moda, comportamento, tendências do setor e tecnologia. Atenta a tudo isso, a Lupo espera que o espaço seja um ponto de referência para unir os 100 anos de história e estimular a criação dos próximos 100.