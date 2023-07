Lula abre muitas portas e reconecta o Brasil ao mundo, “ele é o Pelé da política no cenário internacional, afirma Haddad

Ministro da Fazenda destaca a relevância de Lula para a projeção internacional do país e reequilíbrio da economia

Em uma entrevista exclusiva concedida ao jornalista Kennedy Alencar, da RedeTV!, para o programa É Notícia, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discutiu diversos assuntos políticos atuais, destacando a importância do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a projeção internacional do Brasil e para a retomada do crescimento econômico.

Ministro aborda valorização das ações de Lula em abrir portas para o país no âmbito global

Durante a entrevista, Haddad enfatizou que considera Lula um verdadeiro patrimônio para o país e afirmou que o Brasil precisa se reinserir no “conserto” das nações. Segundo o ministro, Lula é o “Pelé da política no cenário internacional, queiram ou não queiram seus adversários, ele é aquele que abre as portas do Brasil no resto do mundo. É a pessoa mais qualificada para fazer esse trabalho hoje”. Mesmo diante de adversários políticos, Haddad ressaltou a qualificação de Lula para desempenhar esse papel.

Haddad ressaltou ainda a relevância do presidente Lula para o fortalecimento da economia e destacou a importância de Lula para reequilibrar a economia e impulsionar o crescimento do país.

Fernando Haddad declara: Lula é o melhor representante para reinserir o Brasil no cenário mundial

Além disso, o Ministro da Fazenda abordou a importância do atual presidente no contexto econômico, destacando a batalha do governo em conjunto com o Banco Central para reequilibrar a economia do país. Haddad comentou sobre a política de juros praticada atualmente no Brasil e ressaltou os esforços para enfrentar os desafios econômicos e promover o crescimento sustentável.

Haddad também abordou a questão das alianças políticas e revelou que não vê problemas em se reunir com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro ressaltou que Freitas possui uma abordagem mais leve do que a de Bolsonaro em sua apresentação.

Ainda durante a entrevista, o Ministro da Fazenda foi questionado sobre as diferenças entre a Reforma Tributária, recentemente aprovada na Câmara dos Deputados, e a implantação do Plano Real, ocorrida em 1994. Haddad destacou a importância de ambos os momentos para o país e ressaltou a necessidade de reformas estruturais para impulsionar o desenvolvimento econômico.