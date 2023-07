Luiza Malavazzi: da moda às telas – A influencer se prepara para uma nova fase de sucesso

Modelo e influencer de renome, Luiza Malavazzi está prestes a dar um passo importante em sua carreira, aceitando o desafio de ter um quadro em um programa televisivo já consagrado

Com apenas 23 anos, Luiza Malavazzi vem trilhando um caminho de conquistas e parcerias, contando com marcas renomadas como Shein, Renner e Wella. Em uma entrevista exclusiva, Luiza compartilhou sua gratidão e realização: “Sempre sonhei com isso. Tudo depende de nós mesmos, Deus sempre nos dá o melhor, então devemos ir atrás e fazer por onde. Fico feliz em saber que tem meninas que se inspiram em mim e sempre digo a elas para irem atrás dos seus sonhos.”

De modelo a apresentadora de TV: Luiza Malavazzi prepara-se para uma nova fase

Embora os detalhes do novo projeto ainda sejam mantidos em sigilo, sabe-se que o programa abordará dicas e tendências no universo da beleza, moda e lifestyle. A influencer, conhecida por suas viagens e trabalhos como modelo, promete compartilhar seu conhecimento e experiência nesse novo formato.

Luiza Malavazzi conquistou um público fiel nas redes sociais e, com esse novo passo em sua carreira, certamente ampliará sua influência e alcance. A ascensão meteórica da jovem é inspiradora, sendo um exemplo de determinação e persistência para seus seguidores.

Luiza Malavazzi inspira milhares de seguidoras

Fique de olho nas redes sociais de Luiza Malavazzi para acompanhar todas as novidades e os bastidores desse grande lançamento, que promete atrair a atenção de amantes da moda e entusiastas da beleza. Luiza está pronta para enfrentar esse novo desafio e continuar inspirando pessoas a seguirem seus sonhos, mostrando que a felicidade está em fazer o que se ama e em amar a si mesmo.