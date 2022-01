Luiza Brunet é voluntária em fundação que combate o tráfico humano

A empresária afirma que o tráfico humano também faz parte da pirâmide da violência contra a mulher

Recentemente, a empresária, atriz e modelo brasileira Luiza Brunet voluntariou-se no Hope & Justice Foundation nos EUA. A organização sem fins lucrativos, cuja missão é prevenir e combater o tráfico de pessoas, violência doméstica e ao abuso e exploração sexual infantil, além amparar as vítimas de tráfico humano brasileiras naquele país. A ativista quer ajudar a trazer a Fundação para o Brasil.

“A ideia é da fundadora do Hope, a advogada brasileira Anna Alves-Lazaro, e me coloquei à disposição. O objetivo é que o primeiro núcleo seja em Recife, cidade natal, de Anna, e depois se espalhe por outros estados brasileiros”, antecipa Luiza Brunet à coluna. Além do empenho de Luiza, será necessário que a iniciativa privada participe do processo.

Reconhecida por seu ativismo pela causa feministas, Luíza Brunet afirma que o tráfico humano também faz parte da pirâmide da violência contra a mulher. “Apenas 10% das vítimas denunciam, os 90% não faz ou por medo do aliciador ou por dependência financeira e emocional”, esclarece ela.