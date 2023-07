Luiza Brunet é convidada para palestrar sobre violência de gênero no FIFA Museum”

Uma ativista brasileira faz história ao discutir o tema no icônico museu suíço

Na próxima semana, uma figura inspiradora e influente estará presente em um dos locais mais emblemáticos do mundo. Luiza Brunet, ativista, empresária e defensora dos direitos das mulheres, foi convidada para falar sobre violência de gênero no FIFA Museum, em Zurique, na Suíça. Essa é a primeira vez que uma ativista brasileira tem a oportunidade de compartilhar suas perspectivas e experiências neste museu icônico, conhecido por abrigar exposições relacionadas ao futebol e à história esportiva.

O convite oficial foi enviado pela ZMH Zentrum fur Migrationshilfe, uma organização não governamental dedicada ao combate à violência doméstica e à conscientização sobre essa questão tão relevante. A carta expressa reconhecimento pelo trabalho notável de Luiza Brunet como modelo e ativista contra a violência doméstica, ressaltando a importância de sua presença como palestrante no evento.

O tema do debate será “Identificando a violência doméstica, medidas de proteção e recomeços”, e contará com a participação de membros da comunidade, profissionais da área da saúde, representantes governamentais e ativistas engajados na causa. O objetivo principal do evento é ampliar a conscientização sobre a violência doméstica, promovendo a troca de experiências e a discussão de estratégias eficazes para sua prevenção.

A empresária brasileira se tornou voz ativa na causa e inspira mudanças

Luiza Brunet expressou sua gratidão pela oportunidade de falar para diversos setores da sociedade em um local tão simbólico, além de poder dar voz a todas as mulheres. Em entrevista exclusiva à nossa coluna, ela compartilhou sua emoção e destacou a importância de trabalhar com amor nesse tema tão sensível.

A participação de Luiza Brunet nesse evento é um testemunho de seu incansável trabalho em prol do combate à violência doméstica. Suas perspectivas e experiências no campo do ativismo serão compartilhadas, juntamente com estratégias para encorajar mudanças e empoderar as vítimas. Acredita-se que sua participação inspirará e envolverá o público presente, além de ter um impacto significativo na comunidade suíça.

O debate no FIFA Museum, agendado para o dia 8 de setembro de 2023, representa um marco importante na luta contra a violência de gênero. Espera-se que essa oportunidade de diálogo e troca de conhecimentos contribua para uma conscientização ainda maior sobre o tema, além de fortalecer os esforços globais para prevenir e combater a violência doméstica.

A organização do evento está ansiosa pela presença de Luiza Brunet e solicita que ela informe sobre sua disponibilidade e quaisquer requisitos específicos que facilitem sua participação. A expectativa é que o evento se torne um exemplo notável no combate à violência doméstica, com o apoio e contribuição da ativista brasileira.

Com seu trabalho incansável e comprometimento em promover a conscientização sobre a violência doméstica, Luiza Brunet continua a ser uma inspiração para muitos. Sua presença no FIFA Museum é uma oportunidade única de ampliar o alcance da causa, trazendo esperança e encorajamento a todas as vítimas.