Luiz Plínio fala sobre os looks do ano novo e prevê as tendências para o carnaval

O stylist da Mileide Mihaile e Teresa Santos conta que preferiu sair do óbvio nas suas produções de revéillon.

Sabemos que além de todo o brilho presente nas peças para esperar a chegada de um novo ano, o branco é a cor mais pedida ao se vestir.

Para fugir desse óbvio, o stylist Luiz Plínio, que nessa virada de ano vestiu celebridades como Teresa Santos, Marthina Brandt, Carol Valença e Mileide Mihaile, conta que preferiu apostar em novas cores.



Para fugir desse óbvio, o stylist Luiz Plínio, que nessa virada de ano vestiu celebridades como Teresa Santos, Marthina Brandt, Carol Valença e Mileide Mihaile, conta que preferiu apostar em novas cores

“Justamente para fugir da obviedade que é a cor branca no réveillon, busquei apostar em looks que trouxessem as cores rosa, azul e prata. Sabemos que o branco é uma tradição marcante em todos os anos, então decidi fazer diferente para a chegada de 2022”, explica ele.

Plínio relata ainda suas principais inspirações para a construção dos looks.



“Justamente para fugir da obviedade que é a cor branca no réveillon, busquei apostar em looks que trouxessem as cores rosa, azul e prata”, conta ele

“Minha maior inspiração é realmente o tempo em que estamos vivendo, já que estamos saindo de um “escuro” devido a pandemia e chegando a um “novo carnaval”, com a esperança de coisas melhores. Isso me inspirou muito para as criações do Réveillon”, conta o stylist.





Ele faz suas previsões de muito glitter para o carnaval, e enxerga as tendências dos looks de ano novo durante todo o ano.

“Os brilhos invadiram as passarelas e os maiores eventos já fazem um tempo. Acredito que só chegaram mais fortes agora na praia, o que não era tão comum. Então acredito que essa tendência vai perdurar durante todo o ano, principalmente com o carnaval que está próximo, e como sempre, segue essa mesma linha de brilhos e glamour nas fantasias”, finaliza.